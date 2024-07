Risparmio bollette, se hai queste prese stacca ogni elettrodomestico | Consumano il triplo di tutte le altre

Rivelato finalmente l’unico trucco efficace per il risparmio sulle bollette dell’ energia elettrica: se fai così pagherai pochi euro.

Smetti di spendere tutti i tuoi soldi in energia elettrica. Scopri il vero segreto per il risparmio sulle bollette, che i gestori dei servizi di energia non ti hanno mai svelato.

Se conosci i gesti da evitare in casa e la lista precisa degli elettrodomestici che consumano molto di più degli altri, potrai davvero modificare le tue abitudini per ottenere un grande risparmio sulle bollette.

Non devi stare al buio, basta seguire poche, semplici ma efficaci regole per ottimizzare i consumi ed evitare di sprecare denaro ed energia elettrica. Vedrai che differenza.

Risparmio bollette, riduci i consumi in maniera significativa

L’aumento dei costi delle materie prime sta facendo lievitare sempre di più le spese domestiche, e soprattutto, quelle dovute ai consumi di energia elettrica. Purtroppo nelle nostre case e nei nostri uffici ormai tutto, o quasi, funziona ad energia elettrica, ed è chiaro che questa spesa pesi sempre di più sul budget familiare.

Tuttavia un modo per provare a risparmiare c’è. Per prima cosa dovremmo usare i dispositivi di cui necessitiamo davvero, cominciando a fare un uso più consapevole delle risorse. Inoltre sarebbe bene dotare gli immobili di lampade a basso consumo ed elettrodomestici di classe A, A+, A++ e A+++ . Per fortuna però c’è anche un’altra maniera utile a spendere meno. Non tutti sanno infatti, che ci sono delle piccole, ma preziosissime, regole da mettere in pratica in casa o negli ambienti di lavoro per dimezzare i costi della bolletta dell’energia elettrica. Vediamo di quali comportamenti si tratta.

Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più

Molto spesso capita che, dovendo agganciare alla rete elettrica tanti dispositivi elettronici ed elettrodomestici contemporaneamente, si faccia uso delle multi prese ma non tutti sanno che in questo modo è più facile incorrere in consumi più alti, perché gli elettrodomestici restano in funzione anche quando non li si utilizza e consumano tantissimo.

Il consiglio è quello di tenere nelle multi prese apparecchi a basso consumo, come magari il tostapane, la friggitrice o la macchina del caffè elettrica e di inserire solo in prese singole i grandi elettrodomestici, come la lavatrice, l’asciugatrice, il forno. Tutto questo garantisce anche di ottenere dai singoli elettrodomestici la maggiore efficienza energetica. Inoltre è bene tener presente l’importanza di staccare la presa di tutti i dispositivi che non sono in uso. I dispositivi in stand by assorbono tanta energia. Si può provare a staccare la spina alle lampade, ai caricabatterie del cellulare e tenere soltanto gli elettrodomestici fondamentali, come il frigorifero o il router Wi Fi, soprattutto se a quest’ultimo sono collegati gli smart devices.