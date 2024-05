Festival di Sanremo, rischia di saltare tutto | Italiani nel panico: cosa succede alla celebre kermesse

Il Festival di Sanremo è nei guai: è arrivata la notizia più inaspettata di tutte sulla storica kermesse canora.

A seguito dell’annuncio, arrivato poche ore fa della nomina del nuovo conduttore della gara musicale più importante d’Italia, è saltata fuori già una novità che sta facendo tremare i vertici Rai. Scopriamo di che cosa si tratta.

Dopo l’abbandono di Amadeus che è passato dalla tv di Stato a Discovery, si è già palesato uno dei primi problemi per chi dovrà gestire il Festival di Sanremo a partire dai prossimi mesi. Ecco che cosa è successo, e perché il programma cult, appuntamento attesissimo sia per gli artisti in gara che per il pubblico, questa volta rischia di saltare.

Forse i fan di Carlo Conti hanno esultato troppo in fretta: la news sul Festival della canzone italiana non fa di certo ben sperare.

Festival di Sanremo, la notizia sul destino della kermesse canora

Il Festival di Sanremo accompagna gli italiani da tre quarti di secolo e l’edizione che andrà in onda nel 2025 sarà la 75esima della storia della canzone nostrana. Dopo cinque anni di conduzione di Amadeus, che ha curato anche la direzione artistica della trasmissione, è arrivata la notizia della sua drastica decisione. Come tutti ormai sappiamo infatti, non sarà più lui il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo perché ha deciso di lasciare la RAI per cominciare a collaborare con il Nove, il canale di Discovery.

Amadeus è stato sostituito da un altro conduttore che ha fatto la storia dei palinsesto dell’azienda di Viale Mazzini, stiamo parlando di Carlo Conti, ma non appena è arrivata la notizia che ha fatto felici tutti i fan del noto volto Rai, un nuovo annuncio ha tolto il sorriso al pubblico, e anche ai vertici Rai. Scopriamo di che cosa si tratta.

Scade tra un anno la convenzione tra la Rai e la città di Sanremo

Il contratto del Festival di Sanremo con la città di Sanremo è in scadenza, ed è questo il motivo per cui da mesi si vocifera che il Festival potrebbe passare a Mediaset. Stando alle anticipazioni pubblicate direttamente sul sito del tg satirico Striscia La Notizia, la convezione tra la Rai e il Comune di Sanremo scadrà il prossimo anno.

Intanto però a Carlo Conti è stato proposto sin da ora un contratto biennale, e dal momento che prima dell’ufficialità del Festival occorre attendere la pubblicazione del bando ufficiale dell’ente pubblico del Comune di Sanremo, in mancanza di questo potrebbe saltare anche l’edizione del 2025.