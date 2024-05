Roma, 25 Maggio, con Rosario Bonaccorso un ritratto di bellezza e poesia alla Casa del Jazz

Nella suggestiva cornice della Casa del Jazz, sabato 25 maggio, il pubblico romano avrà il privilegio di assistere alla presentazione in anteprima nazionale del nuovo album di Rosario Bonaccorso, “Senza far Rumore”. Questo evento, che segna un momento significativo nella carriera del celebre contrabbassista, ha visto la partecipazione di un pubblico entusiasta, pronto a lasciarsi trasportare dalle note di un quintetto d’eccezione.

Rosario Bonaccorso e il jazz italiano

Rosario Bonaccorso, figura di spicco del jazz italiano, ha scelto di affiancarsi a quattro straordinari musicisti per questo nuovo progetto: Olivia Trummer al pianoforte e voce, il talentuoso trombettista Fulvio Sigurtà, il chitarrista brasiliano Roberto Taufic e il fisarmonicista Fausto Beccalossi. Questa formazione, che accompagnerà Bonaccorso in un tour europeo a partire dalla primavera del 2024, dimostra un’affinità musicale sorprendente, creando un’esperienza sonora unica e ricca di sfumature.

Il concerto presenterà le 14 tracce del nuovo album, dove ballate riflessive si alternano a momenti di energica improvvisazione, rivelando l’amore di Bonaccorso per l’essenzialità sonora e la musica brasiliana. Un elemento di novità è la performance vocale dello stesso Bonaccorso, che, con testi di sua creazione, offre un’interpretazione intima e poetica dei brani. La sua voce, a volte sussurrata e altre volte carica di gioia, narra storie di vita con una profondità emozionante.

Il gruppo

Il contributo degli altri musicisti è altrettanto fondamentale. Olivia Trummer incanta con il suo tocco delicato e la sua voce cristallina, mentre Fulvio Sigurtà arricchisce le composizioni con il suono caldo e avvolgente della sua tromba. Roberto Taufic e Fausto Beccalossi, con la loro straordinaria maestria, aggiungono colori vibranti e dinamiche coinvolgenti, trasformando l’ensemble in un vero e proprio caleidoscopio musicale.

Tra i momenti più toccanti della serata, proviamo ad immaginare le rivisitazioni di “Guarda che Luna” e “Samba in Preludio”, per la capacità del quintetto di reinterpretare classici con un tocco personale e profondo. Questi brani, insieme alle composizioni originali di Bonaccorso, creano un mosaico sonoro di rara bellezza, dove ogni nota sembra dipinta con cura e sensibilità.

Le collaborazioni di Rosario Bonaccorso

La carriera di Rosario Bonaccorso è costellata di collaborazioni illustri con leggende del jazz internazionale come Elvin Jones, Michael Brecker e Pat Metheny, nonché con grandi nomi del jazz italiano come Enrico Rava e Stefano Di Battista. Con oltre settanta dischi all’attivo e sei album da band leader, Bonaccorso continua a sperimentare nuove vie artistiche, arricchendo il panorama musicale con il suo talento e la sua passione.

I biglietti per il tour di Rosario Bonaccorso e il suo quintetto sono disponibili al costo di 15 euro su Ticketone.it, e il nuovo album “Senza far Rumore” è già considerato un tassello importante nella lunga e brillante carriera del contrabbassista. Un’opera che celebra la semplicità trasformata in bellezza, in un viaggio musicale che continua a incantare e a ispirare.