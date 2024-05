Ignazio Boschetto de il Volo irriconoscibile: persi più di 30 chili | Prima e dopo la trasformazione

Se non hai mai visto Ignazio Boschetto prima del dimagrimento resterai a bocca aperta: ecco le immagini del cantante del celebre trio.

L’artista ha affrontato un arduo percorso di trasformazione fisica, arrivando a perdere oltre 30 kg. Scopriamo come era prima.

Non tutti sanno che Ignazio Boschetto del gruppo musicale Il Volo non è sempre stato come siamo abituati a vederlo oggi in tv e ai concerti.

Il musicista de Il Volo prima di diventare famoso era sovrappeso. Il suo è stato un cambiamento radicale, che lo ha portato a perdere parecchi kg corporeo grazie alla dieta e all’esercizio fisico. Vediamo com’è cambiato.

Ignazio Boschetto, la radicale trasformazione estetica del musicista italiano

Il tenore del trio Il Volo è diventato noto quando ha partecipato per la prima volta a un programma musicale, assieme ai due cantanti che compongono il gruppo, ovvero il baritono Gianluca Ginoble e l’altro tenore, Piero Barone. Oggi è un personaggio molto famoso, e conosciuto sia dal grande pubblico che segue i contenuti televisivi, che dagli appassionati del genere musicale della pop opera. Prima di diventare celebre e popolare però Ignazio Boschetto era solo un artista esordiente, e, a quanto pare, aveva anche un aspetto molto diverso da quello che siamo abituati a vedere oggi ai concerti del trio, e durante le apparizioni televisive de Il Volo.

Il talentuoso cantante italiano infatti ha deciso di mettersi a dieta, e di dire addio a ben 35 kg. Scopriamo le immagini che mostrano il prima e il dopo di Ignazio Boschetti: chi non ha mai visto com’era il musicista prima della radicale trasformazione fisica, resterà letteralmente senza parole.

Com’era il tenore prima di perdere 35 kg

Il baritono bolognese de Il Volo un po’ di tempo fa ha scoperto di essere in forte sovrappeso e ha decido si dimagrire. Per tanto si è affidato alle cure di un personal trainer per cominciare un protocollo di allenamento mirato, e contemporaneamente si è rivolto a un medico specializzato in nutrizione per seguire un piano alimentare ipocalorico personalizzato.

Così facendo, Ignazio Boschetto è riuscito a perdere ben 35 kg. Nel suo profilo Instagram non sono presenti tanti scatti di allora, ma come ha ammesso lui stesso, in passato pesava molto di più di oggi. Effettivamente confrontando le poche immagini disponibili scattate a Ignazio Boschetto prima che diventasse famoso, con le immagini attuali che ritraggono il celebre musicista, si nota che il suo è stato un drastico cambiamento estetico, frutto di costanza, impegno, professionalità e forza di volontà.