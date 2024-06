Formiche in casa e giardino, risolvi il problema una volta per tutte | Spargilo qui e non le vedi più: ce l’hai anche in dispensa

Addio formiche, questo è il metodo più efficace in assoluto: non lo abbandonerai più.

Dopo un mese di maltempo pressoché in tutta l’Italia, con piogge incessanti e temperature ben sotto la media del periodo, finalmente in gran parte delle regioni del nostro bel paese è arrivato il sole e il caldo sta iniziando a farsi sentire.

Con questo bel tempo, quindi, viene anche voglia di godersi un po’ il balcone o il giardino, per chi ce l’ha, quindi di organizzare pranzi all’aperto con gli amici. Chi ha la fortuna di avere una piscina, poi, montandola potrà avere un vero e proprio solarium tutto per sé, con l’acqua fresca in cui fare un tuffo e il lettino pronto ad accoglierlo per abbronzarsi e riposare.

Nemiche di tutto questo benessere e relax, però, sono le formiche e le zanzare. Se per le seconde si può fare qualcosa con zampironi, candele alla citronella e spray repellenti, le prime sono più insidiose e rischiano di rovinare tutto. Ecco un metodo perfetto per liberarsene una volta per tutte!

Addio formiche, così saranno un lontano ricordo

In commercio esistono molti prodotti repellenti per le formiche, dalle “casette” in cui entrano, mangiano il veleno e poi lo portano nella tana, contagiando così tutte le altre formiche alle polveri, da stendere dove le si vede passare. Chi ha bambini o animali, però, preferisce non adottare questi metodi poiché possono rivelarsi pericolosi, nel caso di disattenzione. Esistono quindi dei metodi naturali molto efficaci, ad esempio le bucce di limone, le foglie di salvia o i fondi di caffè, da mettere lungo il percorso delle formiche.

Molto utili anche gli oli essenziali come quello di basilico, di lavanda o di menta piperita che, oltre a tenere lontane le formiche a causa del loro odore forte e pungente, profumano anche l’ambiente. Per usarli è sufficiente versarne qualche goccia in una ciotola colma d’acqua, oppure metterli nell’umidificatore.

L’alleato più valido, il bicarbonato di sodio

Se si vuole però un metodo utile, pratico e definitivo si deve acquistare il bicarbonato di sodio che, se mescolato con del detersivo dei piatti così da andare a creare una pasta, può tenere lontano le formiche per sempre.

In alternativa, lo si può mescolare anche con lo zucchero: in questo modo le formiche prima ne saranno attratte, per via del sapore dolce di questo secondo ingrediente e poi ne saranno respinte, a causa dell’acidità del bicarbonato.