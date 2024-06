5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente: l’analisi di Mario Tozzi

Il punto di vista di Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, autore e conduttore di Sapiens, su Rai 3, sulla giornata mondiale dell’ambiente.

Il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Una ricorrenza che dovrebbe farci riflettere sull’importanza cruciale di prenderci cura del nostro pianeta e dell’ambiente in cui viviamo. Non posso che sottolineare con forza quanto sia fondamentale questo impegno per il futuro dell’umanità.

Tozzi: “la cura dell’ambiente è prioritaria”

I dati sono chiari e allarmanti: il cambiamento climatico, l’inquinamento, la perdita di biodiversità, lo sfruttamento insostenibile delle risorse naturali stanno mettendo a dura prova la salute del nostro ecosistema globale. Se non invertiamo rapidamente questa rotta, le conseguenze saranno devastanti, non solo per l’ambiente, ma per la stessa sopravvivenza dell’uomo sulla Terra.

Eppure, nonostante gli appelli e gli sforzi di tanti, troppo spesso l’ambiente viene ancora considerato un tema secondario, un lusso da potersi permettere solo quando tutto il resto funziona. Nulla di più sbagliato. La cura dell’ambiente deve essere una priorità assoluta, perché da essa dipende il nostro stesso futuro.

Dobbiamo comprendere che non siamo estranei alla natura, ma ne facciamo parte integrante. Siamo parte di un delicato equilibrio ecologico che, se alterato, può avere conseguenze devastanti. Ogni nostra azione, ogni nostro comportamento ha un impatto sull’ambiente che ci circonda. È una responsabilità che non possiamo più ignorare.

Il valore delle nostre scelte quotidiane

Ecco perché è fondamentale che ognuno di noi, a partire dalle nostre scelte quotidiane, si impegni concretamente per ridurre il proprio impatto ambientale. Dalla raccolta differenziata alla mobilità sostenibile, dall’uso consapevole dell’energia all’attenzione per il cibo che consumiamo, sono tanti i gesti che possiamo compiere per contribuire a un futuro più green.

Ma non basta. Serve anche un impegno collettivo, a livello istituzionale e politico, per adottare misure concrete e incisive per la tutela dell’ambiente. Leggi più stringenti, investimenti nelle energie rinnovabili, politiche di economia circolare, sono solo alcuni degli strumenti necessari per affrontare questa sfida epocale.

Perché in gioco non c’è solo la salute del nostro pianeta, ma la nostra stessa sopravvivenza. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare rotta, di rivedere il nostro modello di sviluppo, di anteporre l’interesse comune a quello individuale. Solo così potremo lasciare alle future generazioni un mondo migliore, più sano e più sostenibile. È una responsabilità che non possiamo più rimandare.

I principali rischi ambientali che affrontiamo oggi

Cambiamento climatico: Il riscaldamento globale causato dalle emissioni di gas serra sta portando a fenomeni meteorologici estremi, innalzamento dei livelli del mare, scioglimento dei ghiacciai e impatti sulla biodiversità. Inquinamento: L’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo causato dalle attività umane sta mettendo a rischio la salute degli ecosistemi e delle persone. Perdita di biodiversità: La distruzione degli habitat naturali, il bracconaggio e l’introduzione di specie invasive stanno causando un rapido declino delle popolazioni animali e vegetali in tutto il mondo. Esaurimento delle risorse naturali: Lo sfruttamento insostenibile di risorse come i combustibili fossili, le foreste e i pesci sta portando al loro esaurimento. Inquinamento da plastica: La produzione e lo smaltimento incontrollato di plastica sta inquinando gli oceani e danneggiando la vita marina. Deforestazione: La distruzione delle foreste tropicali per l’agricoltura e lo sviluppo sta riducendo la biodiversità e aumentando le emissioni di CO2. Scarsità d’acqua: L’inquinamento e il sovrasfruttamento delle risorse idriche sta portando a carenze d’acqua in molte regioni del mondo.

Se non invertiamo rapidamente questa rotta, le conseguenze saranno devastanti per la stessa sopravvivenza dell’umanità.