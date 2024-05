Gianna Nannini, perché non indossa mai la gonna: il motivo è dei più triste | Cosa le hanno fatto

Lei non mette mai la gonna, non è solo questione di stile. Ecco perché

Classe 1954, Gianna Nannini è una cantautrice italiana molto apprezzata per il suo stile graffiato e rock, che ha conquistato subito tutti ed ha attirato lo sguardo soprattutto di chi sognava da tempo una femminilità diversa e più lontana dai soliti cliché.

Gli esordi li ha vissuti a fianco di Claudio Fabi e Mara Maionchi della Numero Uno che, dopo diversi tentativi da parte della cantante di emergere pur senza volersi mai snaturare, l’hanno notata e le hanno permesso di muovere i suoi primi passi nel mondo della musica.

Nell’ultimo periodo, Netflix ha voluto omaggiare l’artista con una serie tv dedicata proprio alla sua vita e al suo percorso, che ha di nuovo acceso i riflettori sulla sua iconica personalità e sul suo stile così unico ed irripetibile, che la rende ancora oggi una delle cantanti rock più amate in Italia da ogni generazione.

C’è però un dettaglio del suo look che, sebbene sembri sempre un caso, in realtà nasconde una motivazione ben precisa: ecco qual è la ragione per la quale Gianna Nannini non indossa mai la gonna.

Gianna Nannini, perché mai in gonna

L’anno di consacrazione di Gianna Nannini è il 1987 quando, con la sua prima raccolta “Maschi e altri” vende il suo primo milione di copie, in tutto il mondo. A partire da quel momento, quindi, l’artista di Siena si impone con la sua vocalità graffiata ma molto estesa e con la sua personalità controcorrente: sostenuta, soprattutto sulle prime, dalla discografica Mara Maionchi, è riuscita a non snaturarsi mai.

In merito al suo look, però, la scelta di non indossare mai la gonna risale a un episodio vissuto in giovane età. Di nascosto dai suoi genitori, da ragazza, Gianna decise di acquistare ed indossare una gonna. Quando la sua famiglia lo scoprì, però, Gianna si prese uno schiaffo da suo papà, mentre sua mamma con una forbice ridusse in pezzetti l’indumento. È da quel momento, quindi, che l’artista ha deciso che non avrebbe mai più messo la gonna!

L’origine della sua voce

In merito alla sua voce, Gianna afferma che originariamente quando era giovane non era così. Un incidente, infatti, le ha cambiato il timbro. Si trovava con i suoi genitori nel laboratorio della pasticceria di famiglia quando, preparando un dolce, un macchinario le ha tranciato le falangi, causandole un dolore immenso. A causa dell’urlo emesso in quel momento, la sua voce cambiò per sempre.