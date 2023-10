Frosinone 2-1 Verona, trionfo dei ciociari con Renier e Soulè

Un grandissimo Frosinone batte 2-1 un buon Verona, parte subito forte il Frosinone, che fa capire di essere in una giornata di quelle in cui gli avversari devono sudare il doppio per fare risultato allo Stirpe. Dopo la sconfitta con la Roma i ragazzi di Di Francesco ritrovano il successo in casa (lo Stirpe ormai è diventato un fortino) dove quest’anno è passato solo il Napoli alla prima giornata. Enorme partita di Soulè, che sigla il 2-1, dopo che all’esordio aveva sbloccato il risultato Renier, di Djuric il gol della bandiera per il Verona. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Primo Tempo

Parte subito forte il Frosinone che, al secondo minuto, guadagna un calcio di punizione sulla sinistra, Soulè calcia, si inserisce Cheddira in tuffo di testa ma pallone che finisce alto. All’ottavo minuto è ancora Soulè a guadagnarsi una punizione dal limite, lui si incarica di calciare e pallone che sfiora l’incrocio alla sinistra di Montipò. Al 16′ si fa vedere il Verona con Terracciano che mette la palla al centro dell’area, non arriva nessuno all’appuntamento col pallone.

Al 29′ prova il tiro Cheddira dal limite dell’area, pallone che finisce fuori. Ancora il tarantolato Soulè al 32′ fa tutto da solo, dalla sinistra si accentra e calcia ma palla che finisce alta. Al 34′ palo colpito dal Frosinone ancora con Matias Soulè, con un’azione meravigliosa entra in area, calcia, ma la sfortuna è dalla sua parte. Al minuto 42 si rivede il Verona con Ngonge che calcia dalla distanza, si oppone la difesa ciociara che manda il pallone in calcio d’angolo. Vicino al vantaggio al 44′, il Verona con Folorunsho che sugli sviluppi di un calcio d’angolo si inserisce bene di testa, sfera che sfiora il palo.

All’esordio in serie A Renier sblocca la partita al minuto 46‘, bella imbucata di Soulè per Cheddira che calcia, colpisce il palo, sul tap in è il brasiliano tutto solo a ribadire in rete. Ancora Frosinone vicina al gol con Cheddira che all’interno dell’area di rigore, calcia ma il suo tiro viene ribattuto in fallo laterale. Dopo 4 minuti di recupero finisce il primo tempo con il Frosinone in vantaggio.

Secondo tempo

Prova a spingere subito il Verona, che al primo minuto chiama Turati ad un’uscita alta su cross di Lazovic. Bella azione del Verona al 49′ con Ngonge che dal limite dell’area tira a sfera al lato. Vicino al pareggio il Verona al 53′ con Terracciano che colpisce d testa un pallone crossato da Saponara, sfera che finisce fuori. Scambio uno due Cheddira Renier al 58′, calcia il numero 70, pallone che finisce al lato. Ancora un palo di Soulè, al 61’servito da Renier calcia forte, Montipò salvato dal legno.

Al 66′ è attento Turati su un colpo di testa insidioso di Amione. Un minuto dopo la firma del raddoppio è, finalmente, di Matias Soulè che raccoglie un bel cross di Marchizza l’argentino si inserisce di testa e fa 2-0. Al 74′ dopo due colpi di testa dei compagni, Lazovic spara alto dal limite dell’area. Ci prova all’ottantaseiesimo il Verona con Suslov che dal limite dell’area spara altissimo. La riapre il Verona al minuto 94 con Milan Djuric che sovrasta Romagnoli di testa e sigla il 2-1. Dopo 98 minuti di gioco il Frosinone vince ancora in casa, questa volta per 2-1.

Pagelle

Turati: 6.5

Pomeriggio di ordinaria amministrazione, il Verona non gli procura particolari problemi, sempre sicuro e attento

Oyono: 6,5

Spinge bene sulla fascia, meno intraprendente del solito in fase offensiva anche perché deve coprire le folate offensive di Soulè

Okoli: 6,5

Bene il centrale di Di Francesco, dalla sua parte non si passa, unica pecca il cartellino giallo evitbile

Monterisi: 6,5

Chiamato a sostituire Romagnoli, lo fa benissimo, sempre attento nelle chiusure, poi i palloni alti sono tutti i suoi

Marchizza: 6,5

Si concentra più a contenere che ad offendere nel primo tempo, nella ripresa è più intraprendente, e da un suo splendido cross Soulè raddoppia

Mazzitelli: 6,5

Il solito lottatore in mezzo al campo, si fa vedere anche bene in fase offensiva

Reinier: 7

Grande partita impreziosita dal gol all’esordio, che sblocca la partita, tanta qualità al servizio dei compagni Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Barrenechea: 6;5

Piedi buoni e tanti polmoni, Di Francesco può dormire sonni tranquilli con lui mezzo al campo

Garritano: 6,5

Tanta corsa, e anche qualche buona sortita in avanti un gregario, ma dai piedi buoni

Soulè: 8

Di un’altra categoria, fa il bello e il cattivo tempo, colpisce un palo nel primo tempo e uno nel secondo, serve palloni deliziosi per i compagni, come quello per Cheddira da cui nasce l’uno a zero, poi di testa, sigla il raddoppio

Cheddira: 7

Lotta come un leone contro i difensori scaligeri, colpisce il palo sul gol di Renier, tiene costantemente in apprensione la retroguardia veronese

Romagnoli (76): 5,5

Entra, e con lui a difesa passa a tre, si piazza al centro e dirige l’orchestra come sempre, si fa beffare da Djuric nell’azione del gol del Verona

Brescianini (76′): 6

Entra in campo a risultato ormai acquisito, ci mette attenzione e tanta corsa

Bourabia (83′): s.v.

Ibrahimovic (90′): s.v.

Lirola (91′): s.v.

Foto: Profilo Facebook Frosinone Calcio

© Riproduzione riservata