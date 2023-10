Grande Lazio all’Olimpico, Vecino regala i tre punti ai biancocelesti: Atalanta battuta 3-2

Dopo la vittoria ottenuta nel finale in Champions League contro il Celtic a Glasgow, la Lazio era chiamata a rispondere anche in campionato. La sfida non era delle più semplici visto che la squadra di Gasperini sta andando forte, ma per i biancocelesti fare risultato era fondamentale. La Lazio, infatti, disputa una partita quasi perfetta, creando tanto e concedendo poco. Le due reti dei bergamaschi sono infatti arrivate con due cross alti, che vanno ad evidenziare quanto la Lazio dovrà lavorare su questi aspetti durante la sosta. Alla ripresa del campionato, i capitolini se la vedranno contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

Primo tempo

Avvio di partita aggressivo da parte della Lazio, che costringe l’Atalanta a restare nella propria meta campo. Il vantaggio, infatti, arriva dopo soli 5 minuti grazie ad un autorete di De Ketelaere. La squadrabiancoceleste spinge sempre di più e, al minuto 11, trova il raddoppio grazie alla prima rete stagionale del taty Castellanos, che da pochi passi batte Musso. Pochi minuti più tardi Lazio ad un passo dal 3-0, ma la conclusione ravvicinata di Casale viene prontamente respinta da Juan Musso. Poco prima del 20′ ci prova anche Guendouzi dalla distanza, ma la conclusione termina sulla traversa e finisce fuori. Al primo vero tentativo l’Atalanta trova la via del 2-1 grazie a Ederson, che di testa non perdona Provedel. Termina con il risultato di 2-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Nella ripresa l’Atalanta cerca subito di trovare il pareggio, ma la conclusione viene prontamente respinta da Provedel. Pareggio che arriva al minuto 63 grazie a Kolasinac, che impatta bene di testa e batte Provedel. Al minuto 81 la Lazio prova a portarsi nuovamente avanti con Isaksen, ma il calcio di punizione del danese termina di poco alto. Vantaggio della Lazio che arriva pochi minuti più tardi grazie a Vecino, che servito bene da Castellanos non perdona Musso. Al 90′ l’Atalanta ci prova con Muriel, ma Provedel si fa trovare pronto. Dopo i cinque di recupero assegnati da Orsato termina la gara, con la Lazio che batte l’Atalanta per 3-2. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Le pagelle

Provedel 6

Si fa trovare pronto quando chiamato in causa, anche se sulla rete del pareggio poteva fare qualcosa in più.

Hysaj 6

Soffre soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa va meglio contenendo bene quasi tutti gli attacchi esterni dell’Atalanta.

Romagnoli 6

Concede poco insieme a Casale, anche se è da rivedere soprattutto sulle palle alte.

Casale 5,5

Prova non sufficiente dell’ex Verona, che soffre molto sulle palle alte. Nel primo tempo, inoltre, si divora anche la rete del 3-0.

Marusic 6

Prestazione sufficiente, nonostante i clienti scomodi. Copre tutto sommato bene in fase difensiva, anche se qualcosa è costretto a concederla vista la qualità degli avversari.

Rovella 7

Partita tatticamente perfetta dell’ex Monza. Pochissimi errori e tanta quantità e qualità. Può essere importante per il futuro dei biancocelesti.

Guendouzi 6,5

Ottima prestazione anche del francese, che nella prima frazione va vicino al 3-0 colpendo una traversa.

Luis Alberto 6,5

Partita di grande sostanza dello spagnolo, che con una grande giocata da il via al raddoppio biancoceleste. Sempre più importante per Maurizio Sarri.

Zaccagni 6,5

Partita perfetta dell’esterno azzurro, che piano piano sta tornando in condizione. Si sacrifica sempre in fase difensiva, oltre che essere pericoloso in quella offensiva.

Castellanos 7,5

Debutto da titolare all’Olimpico e lo fa in grande stile. Goal da bomber vero e assist per Vecino perfetto. Può essere l’arma in più.

Felipe Anderson 6

30 minuti giocati a grandi livelli, trovando un assist al bacio per il 2-0 di Castellanos. Nella ripresa cala vistosamente, con Sarri che lo sostituisce con Isaksen.

I subentrati Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Vecino (56′) 7

Dopo qualche minuto di difficoltà entra molto bene in partita, trovando la rete del definitivo 3-2 con una grande conclusione.

Pedro (56′) 6,5

Giocatore che sembra completamente ritrovato. Fornisce un’ottima prova, condita da delle giocate importanti. Trova anche la rete del terzo goal, con l’assistente che annulla per fuorigioco.

Kamada (64′) 6

Partita sufficiente, anche se ci si aspetta molto di più.

Cataldi (76′) S.V

Isaksen (76′) 6,5

Gioca poco ma si fa vedere molto in zona offensiva, dove si rende protagonista di grandi giocate.

Foto: profilo Facebook SS Lazio

© Riproduzione riservata