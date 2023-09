La Lazio crolla a Torino, la Juventus si impone 3-1: Vlahovic e Chiesa regalano i tre punti ad Allegri

Brutta sconfitta per la Lazio, che non riesce a dare seguito alla grande vittoria del Maradona contro il Napoli. La squadra di Sarri è apparsa a tratti impacciata, concedendo occasioni importanti ai bianconeri che non si sono fatti pregare. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa regalano i tre punti a Massimiliano Allegri, restando in scia delle milanesi in campo tra poco nell’attesissimo derby. Per la Lazio ora è tempo di preparare la grande sfida di martedì in Champions League contro gli spagnoli dell’Atletico Madrid.

Primo tempo

La prima frazione si apre con la Juventus in grande pressing, mettendo in netta difficoltà la squadra di Sarri. Al 10° minuto, infatti, la Juventus va in vantaggio con Dusan Vlahovic, che gira al volto non lasciando scampo a Provedel. La Lazio reagisce subito, con Kamada che trova un grande intervento di Szczesny. Al minuto 26 ci pensa Federico Chiesa a trovare il raddoppio, con una fortissima conclusione che batte l’estremo difensore biancoceleste. Termina 2-0 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Nella ripresa la squadra bianconera parte subito aggressiva, sfiorando il tris con Adrien Rabiot. Dopo aver preso bene il campo, la Lazio trova il goal dell’2-1 grazie alla perla di Luis Alberto che rimette in piedi la gara. Tempo due minuti e Dusan Vlahovic mette a segno la doppietta personale, trovando la rete del definitivo 3-1. Termina 3-1 la gara dell’Allianz Stadium.

Le pagelle

Provedel 5,5

Non esente da colpe in almeno due delle tre reti dei bianconeri.

Marusic 5,5

Male soprattutto nella ripresa. Ha colpe sul 3-1 della Juventus.

Casale 5

Non il calciatore ammirato nella passata stagione. Malissimo in difesa, grandi responsabilità sul terzo goal di Vlahovic.

Romagnoli 5,5

Anche lui molto male. Soffre moltissimo gli attacchi della Juventus, andando spesso in difficoltà.

Hysaj 5,5

Male anche Hysaj. Soffre come tutto il comparto difensivo, andando in grande difficoltà sulla fascia di competenza.

Cataldi 5,5

La partita del 32 dura solo un tempo. Nella ripresa, infatti, Sarri lo toglie per far debuttare Rovella.

Kamada 6,5

Uno dei migliori in campo. Sta crescendo di condizione, e questo non può che essere un bene per il tecnico toscano.

Luis Alberto 6,5

Insieme a Kamada è il migliore. Illumina il centrocampo con giocate importanti, oltre che realizzare un goal capolavoro.

Felipe Anderson 6

Buono il primo tempo di Felipe Anderson. Cerca sempre di creare pericoli, trovando però poco supporto.

Immobile 4,5

Malissimo. E’ in netta difficoltà, ha bisogno di ritrovare la forma migliore.

Zaccagni 5,5

Ci prova, ma non riuscendo mai ad essere pericoloso.

Pellegrini (46′) 6

Gioca nella ripresa e lo fa bene. Cerca sempre di essere propositivo in zona offensiva.

Rovella (46′) 6

Debutto in biancoceleste buono per il centrocampista. E’ entrato con grande personalità gestendo bene molti palloni.

Castellanos (68′) 5.5

Si impegna molto, ma viene servito troppo poco per un giudizio più approfondito.

Pedro (73′) 5,5

Gioca pochi minuti, ma quando chiamato in causa non riesce a fare la differenza.

Guendouzi (78′) S.V.

Foto: Profilo Facebook S.S. Lazio

© Riproduzione riservata