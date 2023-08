Frosinone-Atalanta: un gran Frosinone batte meritatamente gli uomini di Gasperini

Con un gran primo tempo, e un secondo tempo di sofferenza gli uomini di Di Francesco vincono meritatamente, contro ogni pronostico, e portano a casa i tre punti. Di Harroui e Monterisi i gol dei padroni di casa, Zapata illude la Dea Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

intro

PRIMO TEMPO:

Parte subito forte il Frosinone,che al 5° minuto sblocca subito il risultato con Harroui, che da una palla rubata da Marchizza a centrocampo, parte verso l’ area avversaria e appena entrato in area sferra un diagonale preciso che batte Musso sulla sua sinistra. All’undicesimo incursione dalla sinistra, cross e colpo di testa di Gelli che finisce fuori, un minuto dopo è Zapata che, liberato al limite dell’area sferra un tiro che finisce al lato. È il momento migliore per l’Atalanta che al diciassettesimo arriva ancora pericolosamente nell’area del Frosinone con Zappacosta che servito da Koopmeiners spara fuori da ottima posizione. Al minuto 23 i padroni di casa trovano il raddoppio con Monterisi, che da un calcio d’angolo irrompe sulla palla vagante in area e con un tocco al volo fa esplodere lo Stirpe. Al 28° prima ammonizione della gara per Barrenechea per un fallo a metà campo, al quarantesimo giallo anche a Lookman per un fallo proprio su Barrenechea. Il direttore di gara concede 5 minuti di recupero, giusto il tempo per un tiro dal limite di Baez che non preoccupa Musso e un’altra ammonizione in casa Atalanta per De Roon che livella al suolo Baez.

SECONDO TEMPO:

Ad inizio ripresa Gasperini effettua le prime due sostituzioni, Zortea per Zappacosta e De Ketelaere prende il posto di uno spento Lookman.la pima occasione capita sui piedi di Koopmeiners che calcia dal limite dell’area, ma smorzata da un difensore arriva tra le braccia di Cerofolini senza impensierirlo. All’ undicesimo Zapata servito in area di rigore difende il pallone, si gira e batte l’incolpevole numero 1 dei padroni di casa, al 15° prima sostituzione per il Frosinone Garritano prende il posto di Baez, e proprio il nuovo entrato ha due volte la palla buona per mettere al sicuro il risultato, ma calcia entrambe le volte fuori. Al ventesimo si rivede il Frosinone in avanti con un tiro dal limite di Mazzitelli finito fuori dopo una deviazione.al 22° esordio per Scamacca che prende il posto di Zapata, ma e’De Ketelaere ad avere per ben due volte la palla del pareggio, ma entrambe le volte il portiere dei canarini blinda la porta. Ancora sostituzioni con Bresciani i che prende il posto di uno strepitoso Barrenechea, Ruggeri esce per lasciare il posto a Bakker, Szmynski e Cuni per Harroui e Cheddira.L’ultimo sussulto viene da un colpo di testa di Scamacca, su calcio d’angolo ma finito sopra la traversa. Nei 7 minuti finali non succede più niente e al triplice fischio può esplodere la gioia dello Stirpe.

LE PAGELLE:

FROSINONE:

Cerofolini: 7 Incolpevole sul gol, salva almeno in tre occasioni il risultato

Oyono: 6 Ordinato, dalla sua parte l’Atalanta non si rende quasi mai pericolosa

Monterisi: 7,5 Prestazione di livello, oltre al gol da sicurezza a tutta la difesa

Romagnoli: 7 Sicuro, padrone della difesa non concede nulla agli avanti della Dea

Marchizza: 6,5 Suo lo scippo a centrocampo per la ripartenza sul gol di Harroui

Mazzitelli: 6,5 Muscoli a centrocampo ma non solo, ruba palloni e si proietta anche in avanti

Barrenechea: 7 Il metronomo che mancava a Di Francesco, fa girare la squadra a meraviglia

Gelli: 6 Prestazione onesta, copre e riparte un motorino inesauribile Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Baez: 6,5 Giocate di classe ma anche di sostanza

Cheddira: 6,5 Lotta, si sbatte tutta la partita e tiene in continua apprensione la difesa avversaria

Harroui: 8 L’ uomo in più del Frosinone, attacca, difende ma con gran classe, suo il merito di sbloccare la contesa

Garritano (dal 60°): 6 Entra e ha subito due occasioni per fare gol poi si mette al servizio della squadra

Brescianini (dal 74°): 6 Entra e mette sostanza al centrocampo che in quel momento soffriva

Szyminski (dal 82°): SV

Cuni (dal 82°): Sv

Foto: profilo Facebook Frosinone

© Riproduzione riservata