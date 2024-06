Caffè, il migliore in assoluto è questo e costa solo 1,87 euro: lo vedi sempre sugli scaffali ma non gli dai mai fiducia

Svelato finalmente il caffè migliore in circolazione: è questo, e una volta che avrai scoperto come si chiama, non comprerai altro.

Non vorrai bere altro perché unisce un prezzo conveniente a un’ottima qualità, provare per credere.

D’ora in poi berrai solo questo caffè, gli altri non entreranno mai più nel tuo carrello della spesa: ecco qual è il miglior prodotto secondo gli esperti.

I risultati dell’indagine sui caffè in vendita nei supermercati e nei negozi della grande distribuzione d’Italia parlano chiaro: c’è un caffè che supera tutti gli altri.

Caffè, il migliore che trovi tra gli scaffali dl supermercato

Il caffè è la bevanda più amata dagli italiani, e non solo. Si stima che il consumo di caffè quotidiano sia talmente alto da arrivare a toccare i due miliardi e mezzo di tazzine in tutto il mondo. In Italia siamo veri consumatori assidui di caffè e beviamo soprattutto caffè espresso. Ognuno di noi consuma in media circa 1,6 tazzine di caffè per un totale di 95 milioni di caffè al giorno.

Proprio per questo motivo Altroconsumo, l’associazione a tutela dei consumatori, ha messo a confronto diversi tipi di caffè dei brand che si trovano abitualmente in vendita nei maggiori supermercati del territorio nazionale, al fine di stilare una classifica definitiva. La classifica di Altroconsumo tiene conto di diversi parametri, tra cui il rapporto qualità prezzo per suggerire agli acquirenti italiani quale sia il miglior marchio di caffè in commercio. Scopriamo che cosa è emerso da questa indagine.

La classifica di Altroconsumo

A quanto pare, in base allo studio di Altroconsumo, il caffè migliore che possiamo trovare tra gli scaffali dei punti vendita della grande distribuzione è il Carrefour classico, perché questo caffè è il risultato migliore al test e anche miglior prodotto per il suo rapporto tra la qualità, medio alta, e il prezzo, decisamente vantaggioso. Al primo posto, per quanto riguarda i risultati del test ma con un prezzo alto, anche se adeguato all’elevata qualità del prodotto, si trova il caffè Illy classico. Il Carrefour classico miscela tradizionale ha guadagnato ben 77 punti, e ogni confezione da 250 grammi costa 1,58 euro, perché ha un prezzo medio al pubblico di 6,32 euro. Illy classico, ha raggiunto, come il Carrefour classico, 77 punti. Il prezzo medio al chilogrammo è di 30,36 euro. Dunque una confezione da 250 grammi costa 7, 59 euro. Come miglior acquisto Bellarom Crema in vendita presso i negozi Lidl, perché è il meno costoso e ha superato le prove di laboratorio e di degustazione.

Per quanto riguarda poi gli altri caffè in vendita nei supermercati, al quarto posto troviamo il caffè Conad macinato qualità classica che ha guadagnato 75 punti perché ha un prezzo medio di 7,50 euro al kg, e dunque la confezione da 250 grammi costa 1,87 euro. Al terzo posto, a pari merito per quanto riguarda i punti con il Conad caffè macinato qualità classica, c’è Lavazza Qualità rossa. Ogni confezione da 250 grammi costa 3,15 euro, perché ha un prezzo finale di 12,60 euro al kg.