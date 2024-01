Giubileo, a Roma iniziano i cantieri 2024: le strade interessate

Con il nuovo anno, il Campidoglio ha pianificato gli interventi da mettere in campo in questi primi sei mesi per gli investimenti del Giubileo 2025. Saranno circa 90 i milioni di euro da investire, per la maggior parte, nella riqualificazione significativa di 60 chilometri di strade. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Asfalto, caditoie e segnaletica stradale tra i principali obiettivi della riqualificazione, insieme all’adeguamento delle barriere di protezione delle pavimentazioni storiche e interventi per le piste ciclabili.

Cantieri per il Giubileo: si lavora di notte

Una grossa fetta di cantieri in partenza per le strade cittadine, con conseguente fisiologico disagio. Per non gravare ulteriormente sul traffico in città, già reso più complicato del solito per le grandi opere già avviate, gli operai scenderanno in strada di notte, cercando di rendere il cantiere meno impattante possibile durante il giorno: solo nei punti dove si lavorerà sui sampietrini ciò non sarà possibile.

Le date e le strade interessate

Secondo il cronoprogramma, si parte dal mese di febbraio con le prime cinque grandi strade: via Prenestina, nel punto fuori dal Grande Raccordo Anulare, via Polense fino all’inizio della gestione di Città Metropolitana, via Ardeatina, via del Divino Amore e via della Cecchignola.

Poi, si parte con la stesura di nuovo asfalto, segnaletica, sistemi di raccolta delle acque meteoriche, sarà la volta di via Santa Maria Galeria, via Stazione di Cesano, viale di Baccanello. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Previsti interventi per 6 milioni in via del Foro Italico e Circonvallazione Salaria, mentre 7,5 milioni serviranno per via Cristoforo Colombo.

Per la segnaletica verticale, le strade interessate sono: via Laurentina, via Portuense, via Tuscolana, via del Mare e la Tangenziale Est Nomentana e Farnesina alcune delle strade interessate. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Tutta la città sarà invece interessata dalle opere di ripristino del verde. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

«Il 2024 sarà un anno decisivo per la trasformazione della nostra città. Mentre i grandi cantieri giubilari aperti nel 2023» spiega il sindaco Gualtieri tra le pagine del quotidiano La Repubblica. «Andranno gradualmente a concludersi nel rispetto del cronoprogramma, partiranno nel primo semestre di quest’anno molti interventi importanti che impatteranno il meno possibile sulla vita cittadina, lavorando sempre più spesso di notte. Riusciremo a varcare la soglia di metà mandato con circa il 50% della grande viabilità riqualificata. Roma non si ferma e intende cogliere a pieno l’occasione forse irripetibile di rinnovarsi e di trasformare in realtà un programma di investimenti senza precedenti».

© Riproduzione riservata