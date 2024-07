Gli italiani si sono svegliati con l’ottima notizia: tagliata questa tassa | Cos’ha comunicato il Governo

Novità in arrivo per gli italiani circa il pagamento delle tasse nel 2025, recentemente è stata diffusa un’importante notizia che prevede il taglio dei costi costi da sostenere.

Fin dal momento in cui Giorgia Meloni è arrivata al governo insieme alla sua squadra uno degli obiettivi principali è sempre stato quello di migliorare lo stile di vita degli italiani, cercando al tempo stesso di ridurre le spese da sostenere con particolare attenzione alle tasse dovute.

Non a caso, il presidente del consiglio insieme alla sua squadra di governo stanno già lavorando attivamente alla Legge di Bilancio del 2025, la quale prevede ben tre aliquote Irpef con particolare attenzione ai redditi dei cittadini dai 50.000 euro in su.

In questo caso specifico, dunque, l’obiettivo è quello di introdurre nuove regole per la gestione dei pagamenti delle tasse e non solo. A intervenire sulla questione è stato anche il Viceministro all’Economia Maurizio Leo, spiegando come tali azione sia necessaria per far sì che cittadini con redditi di riferimento lo vengono classificati come super ricchi.

Ecco cosa si tratta nello specifico e quali sono gli interventi che il governo ha in programma proprio con la prossima Legge di Bilancio 2025.

Ottima notizia in arrivo per gli italiani sul prossime tasse da pagare

La nuova riforma prevista all’interno della Legge di Bilancio 2025 prevede una sforbiciata sulle aliquote del ceto medio citato precedentemente, Dividendo in tre scaglioni i riferimenti dell’Irpef. Si tratta di un concordato preventivo biennale, ovvero una misura diretta anche a piccole imprese e piccole partite Iva di lavoratori autonomi e titolari di redditi di impresa.

Gli scaglioni di riferimento sono i seguenti: redditi fino a 28.000 euro avranno un’aliquota fiscale del 23%, i redditi fino a 50.000 euro avranno un’aliquota fiscale del 35%, i redditi oltre i 50.000 euro hanno un’aliquota fiscale del 43%. L’ultima fascia di reddito, ovvero quella oltre i 50.000 Euro, Avrà anche una franchigia di 260 euro sulle detrazioni.

Le nuove stime sulla prossima Legge di Bilancio

La manovra del 2024 era già stata finanziata per 15,7 miliardi in deficit, ma la Legge di Bilancio del 2025 potremmo arrivare anche a 20 miliardi, i quali si andranno ad giungere alle spese inserite già nelle politiche invariate come per il rinnovo dei contratti dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Al tempo stesso, infine, va aggiunta anche la correzione del Def il percorso di risanamento, il quale ha l’obiettivo di alleggerire il debito che resta un fattore di vulnerabilità per l’economia del paese così da avere un limite alla possibilità di effettuare interventi in disavanzo.