Concorsone pubblico, più di mille posti di lavoro: assumono subito entro fine luglio | Contratto a tempo indeterminato

Non lasciarti scappare la possibilità di dare una vera svolta alla tua carriera: è arrivato, finalmente, il concorsone pubblico.

Era da tanto tempo che i cittadini italiani alla ricerca di un nuovo impiego, stavano aspettando l’occasione di provare a trovare un posto di lavoro sicuro. Se sei tra questi, verifica subito quali sono le posizioni vacanti.

Scopri quali sono le figure professionali che saranno selezionate attraverso il nuovo concorsone pubblico, e comincia a studiare sin da oggi per candidarti alle prove selettive, ed entrare a far parte di un’importante realtà pubblica italiana.

Il tuo nuovo lavoro con contratto a tempo indeterminato potrebbe essere a un passo da te: ecco quali sono le grandiose novità, diffuse nei giorni scorsi sulle attività di recruitment della nota società italiana.

Concorsone pubblico, la grande opportunità professionale da non lasciarsi sfuggire

Nelle scorse ore è emersa una notizia molto rassicurante per tutti coloro che risiedono in Italia, e che sono alla ricerca di un nuovo impiego. Si tratta di un’occasione unica di crescita professionale, destinata a chi desidera lavorare in una grande azienda italiana, e firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’azienda in questione ha un fatturato con un utile netto di quasi due milioni di euro nel 2023. Si tratta della società Poste Italiane Spa, che, a quanto pare, ha indetto una nuova selezione pubblica per incrementare il numero di risorse impiegate presso i tanti uffici presenti sul territorio nazionale. Scopriamo quali sono le posizioni vacanti, quali sono le figure ricercate dalla società delle telecomunicazioni, dei servizi postali e assicurativi pubblici, e quando e come si svolgeranno le prove d’esame.

Le prossime selezioni di Poste Italiane Spa

In base all’accordo che Poste Italiane Spa ha sottoscritto lo scorso 5 febbraio con le organizzazioni sindacali di settore, ben presto saranno assunti più di mille nuovi impiegati. Tra questi circa 750 saranno impegnati nel Mercato Privati, di cui circa 350 circa saranno assunti come specialisti consulenti fiscali, e 100 come operato allo sportello.

Inoltre, altri 335 posti invece saranno impegnati da nuove risorse da inserire nel settore Posta, comunicazione e logistica. Per ora non vi è ancora un unico bando di concorso per l’ammissione alle selezioni pubbliche di Poste Italiane Spa. Dunque il modo migliore per potersi candidare al concorsone pubblico è quello di consultare la sezione del sito web ufficiale di Poste Italiane dedicata alle offerte di lavoro www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html e di restare aggiornati su tutte le posizioni aperte e le modalità di selezione dei candidati.