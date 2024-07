Gratta e Vinci, questo è il più vincente di tutti: i tabaccai non te lo dicono mai | La classifica ufficiale

La classifica dei biglietti più vincenti è solo questa. Andiamo a scoprirla

Scopriamo una volta e per tutte la verità che si nasconde dietro i biglietti che consentono di vincere ingenti somme di denaro con l’estrazione della lotteria Nazionale: il trucco che i tabaccai non vogliono rivelare a nessuno.

Se hai tentato la fortuna almeno una volta, e hai sognato di diventare milionario con un gesto, allora è arrivato il momento di sapere quale biglietto grattare e quale invece no.

C’è una classifica.

Gratta e Vinci, la verità sui biglietti vincenti

Chiunque di noi vorrebbe diventare ricco grazie ad un gioco ad estrazione, regalare denaro e doni ai propri amici e parenti e smettere di lavorare. Qualcuno ci riesce, giocando al Gratta e Vinci. Il Gratta e Vinci infatti, è il marchio che identifica le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, e chiunque abbia provato a sfidare la sorte, allora ha anche sognato di ricevere una dritta su quale biglietto comprare e quale no.

Su questo tema, nel corso degli anni, se ne sono sentite davvero di cotte e di crude. Alcuni giocatori sono assolutamente persuasi del fatto che a vincere possano essere solo i biglietti contrassegnati da numeri seriali che vanno da 001 a 03. Altri invece pensano che il gioco in fondo sia truccato, e che porta a casa i ricchi premi solo chi sa come fare a riconoscere, da una sola occhiata, i biglietti Gratta e vinci fortunati, contraddistinti da qualche elemento particolare, che li differenzia dagli altri, come il colore o la grammatura della carta. Ma si può davvero sapere quale biglietto comprare?

Il segreto dei gestori di tabaccherie e ricevitorie

Sul sito web ufficiale di Gratta e vinci c’è una particolare sezione, che attira subito l’attenzione degli utenti. Si tratta della sezione Gratta e vinci più vincenti, questa però si riferisce ai dati registrati nel mese precedente, e dunque altro non è che una vetrina che mostra quali sono stati i tipi di biglietto che hanno permesso ai giocatori di riscuotere più vincite. Ad esempio nel mese di aprile i 5 biglietti che si sono dimostrati più vincenti sono stati Il Miliardario Maxi, 50x, Vinci ingrande, Ultra Numerissimi e 4’s Galore.

Come forse saprete, il Gratta e vinci ha diverse tipologie di biglietto, come il nuovo 50X, il tradizionale Il Milionario, Turista per sempre e così via. La probabilità di vincere varia a seconda della tipologia di Gratta e Vinci, dal momento che ogni gioco ha percentuali diverse, ma la probabilità di vincita media è di 1 su 3,36, come per tutte le lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Dunque per vincere ci si può solo affidare alla fortuna.