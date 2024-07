Oroscopo di luglio, vagonate di soldi e di amore solo per questi segni: tutti gli altri dovranno rimboccarsi le maniche

Appena leggerai le ultime previsioni dell’oroscopo di luglio resterai senza parole: tutta la fortuna andrà solo e soltanto a loro.

Solo chi ha uno di questi due segni può dirsi davvero fortunato. Con gli altri le stelle non saranno affatto generose e benevole. La colpa è tutta di Venere, Marte e Mercurio.

Se sei nato sotto la buona stella che contraddistingue proprio questi segni zodiacali, riceverai molti baci affettuosi dalla dea bendata, ma se non è così, preparati al peggio. I pianeti in transito nel cielo durante le prossime settimane sono già pronti a sparigliare le carte.

Scopriamo che cosa hanno anticipato gli esperti che studiano i movimenti dei corpi celesti, e chi avrà una buona sorte, secondo i pronostici dell’oroscopo di luglio.

Oroscopo di luglio, i segni fortunati del mese

La bella stagione è ormai definitivamente cominciata, e tutti si stanno preparando a viverla a modo proprio, tra vacanze, relax, gite fuori porta, viaggi, giornate al mare o in montagna, trekking, discoteche, sonnellini sotto l’ombrellone, beach club esclusivi, o semplici passeggiate tra natura o tranquilli borghi antichi. Quel che è certo però è che sono tutti accomunati dalla voglia di sapere che cosa accadrà in questa rovente estate, e dunque di conoscere le previsioni dell’oroscopo di luglio.

A quanto pare, gli esperti di astrologia hanno già avvisato tutti: saranno soltanto due i segni zodiacali fortunati, che saranno letteralmente baciati dalla dea bendata. Scopriamo quali sono questi due segni, e che cosa accadrà loro nelle prossime settimane.

Chi sarà baciato dalla dea bendata

I due segni zodiacali che saranno letteralmente baciati dalla fortuna nei prossimi giorni, sono due segni di fuoco, e nello specifico si tratta del sagittario e del leone, segni dal carattere forte e determinato, dalla volontà implacabile e dall’indole che difficilmente scende a compromessi. A quanto pare, secondo gli esperti di astrologia, l’oroscopo di luglio per le prossime settimane del mese riserverà loro tante sorprese.

In special modo i nati di luglio e i nati di novembre vivranno giorni particolari. Mercurio e Venere saranno prevalentemente in leone, e dunque i nati sotto questo segno zodiacale avranno quasi certamente belle notizie, proposte di affari o addirittura nuove opportunità di lavoro. Marte favorirà i nati sotto il segno del sagittario, che vivranno dei momenti da batticuore, forse mai vissuti prima d’ora. La loro vita sentimentale sarà favorita tantissimo dagli astri, e l‘amore andrà a gonfie vele. Insomma, a quanto pare, l’oroscopo per il mese di luglio li vedrà primeggiare, in quanto a buona sorte, rispetto a tutti gli altri segni zodiacali.