Mani gonfie e formicolanti, ecco il sintomo che fa più paura | Il tuo cuore è in serio pericolo: chiama subito il dottore

Formicolio alle mani, la causa può essere questa: massima attenzione

Sono molti i sintomi ai quali si deve prestare attenzione, quando si teme un problema di salute. Spesso, infatti, si pensa che ogni malattia dia solo alcuni sintomi ben specifici e spesso localizzati nella zona in cui si manifesta. Un infarto, ad esempio, è associato a dolori al cuore, oppure un tumore allo stomaco viene associato a dolori di stomaco.

In realtà, però, molte patologie vengono anticipate da sintomi poco specifici e diffusi che, proprio per via di queste caratteristiche, spesso sono difficili da leggere come segnali premonitori di qualcosa che non va. Un esempio è la stanchezza e l’affaticamento ingiustificato, sensazioni che a lungo andare devono far scattare qualche dubbio.

Oggi parliamo del sintomo, avvertito da molti, delle mani gonfie e che formicolano: ecco a cosa possono essere associate e quali sono le patologie da approfondire, in questo caso.

La causa delle mani formicolanti: controlla questo valore

Se hai spesso le mani gonfie e che formicolano, un valore che devi verificare nelle prossime analisi del sangue è quello del colesterolo. L’ipercolesterolemia è una condizione comune e spesso viene considerata poco grave ma, di fatto, non lo è: questa aumenta il rischio di eventi cardiovascolari come ictus ed infarti causati dall’accumulo di placche aterosclerotiche nei vasi sanguigni. I sintomi di questa patologia, però, non sono specifici e spesso vengono ignorati o confusi per altro. Alcuni riguardano proprio i formicolii delle mani e i gonfiori degli arti superiori e inferiori, così come piccoli accumuli di grasso che spesso si localizzano in prossimità delle palpebre o sulla cute.

Questi accumuli si chiamano xantelasmi e, sebbene non causino irritazioni o dolore, di fatto vanno indagati poiché sono uno dei sintomi premonitori più specifici per quanto riguarda l’ipercolesterolemia. La loro forma può essere variabile ed, esteticamente, appaiono come molli e giallastri.

I segnali del colesterolo nelle mani

Per quanto riguarda le mani, invece, anche qui il colesterolo alto può determinare degli accumuli di grasso chiamati xantomi tendinei che, appunto, si collocano introno ai tendini e possono causare gonfiori e dolori. Risultano spesso più evidenti intorno alle nocche delle mani ma si possono collocare anche intorno alle ginocchia e ai gomiti.

Un altro segnale, come abbiamo detto, è quello del formicolio frequente e doloro alle mani, che si verifica quando gli accumuli di grasso nei vasi sanguigni ostacolano il flusso sanguigno.