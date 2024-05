“Il cammino di Santiago (a modo mio)”, il debutto letterario di Silvana Di Liberto

Originaria di Palermo e cresciuta a Monreale, Silvana Di Liberto è conosciuta per il suo talento musicale manifestatosi sin da bambina. Il suo repertorio musicale spazia dal jazz al blues, soul, bossa nova, samba, passando per lo swing, son, bolero, reggae e funk.

Oggi residente in Andalusia, Silvana fa il suo esordio nel mondo letterario con “Il cammino di Santiago (a modo mio)“, un romanzo che esplora la complessità delle emozioni umane attraverso il noto pellegrinaggio verso Santiago de Compostela. La Diliberto, con la sua scrittura evocativa e il suo stile poetico, trasporta il lettore in un viaggio non solo fisico ma anche spirituale, rendendo ogni pagina un’avventura sensoriale.

Trama

Il libro segue la storia di Anna, una donna alla ricerca di se stessa dopo una serie di eventi tumultuosi nella sua vita personale. Decisa a ritrovare la propria serenità, Anna intraprende il Cammino di Santiago, un percorso di oltre 800 chilometri che si snoda tra Francia e Spagna. Durante il viaggio, incontra una serie di personaggi che la aiuteranno a riflettere sulla propria esistenza, sulle sue scelte e sul significato della felicità.

Stile e narrazione

L’autrice del libro dimostra una notevole abilità nel descrivere paesaggi e sensazioni, riuscendo a far immergere il lettore nei panorami mozzafiato della campagna spagnola e nelle emozioni profonde dei protagonisti. Il suo stile narrativo è fluido e coinvolgente, caratterizzato da descrizioni dettagliate che non risultano mai eccessive. La Di Liberto utilizza un linguaggio semplice ma efficace, che rispecchia la genuinità del percorso intrapreso da Anna.

Tematiche

“Il cammino di Santiago” affronta tematiche universali come la ricerca del sé, la resilienza e il valore delle relazioni umane. La narrazione è arricchita da riflessioni filosofiche e spirituali che invitano il lettore a interrogarsi sul proprio cammino di vita. L’autrice riesce a coniugare in maniera armoniosa la dimensione fisica del viaggio con quella interiore, rendendo il romanzo una sorta di guida per chiunque si trovi ad affrontare un momento di crisi o di cambiamento.

Personaggi

I personaggi del romanzo sono ben delineati e caratterizzati da una profondità psicologica che li rende credibili e autentici. Anna, la protagonista, è un personaggio complesso, in cui molti lettori potranno riconoscersi. I suoi compagni di viaggio, ognuno con una storia unica e un bagaglio emotivo diverso, rappresentano una sorta di specchio per le diverse sfaccettature dell’animo umano.

Perché leggere “Il cammino di Santiago (a modo mio)”

“Il cammino di Santiago” è un’opera prima sorprendente che conferma il talento poliedrico di Silvana Di Liberto. Il romanzo non è solo una cronaca di viaggio, ma un vero e proprio percorso di crescita personale che saprà emozionare e ispirare i lettori. Consigliato a chi ama le storie di rinascita e a chi cerca un libro capace di offrire spunti di riflessione profonda sul significato della vita e della felicità.

“Immaginate oltre 800 chilometri di pura follia percorsi a piedi, lasciando la mia impronta in ogni regione attraversata… Se state cercando qualcosa che vada oltre la routine quotidiana e trasformi la vostra esistenza, non esitate questo percorso è l’opzione ideale”, scrive l’autrice introducendo la sua prima fatica letteraria. Un invito alla lettura che emoziona, un anelito alla libertà. Il libro si può acquistare su Amazon.