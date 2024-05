Il mare più bello del Lazio si trova proprio qui: tutti gli altri non possono proprio competere

Se stai cercando il mare più bello del Lazio, allora non puoi lasciarti di certo scappare questo posto a dir poco meraviglioso.

Forse non tutti sanno che la spiaggia più bella della litorale laziale non è Sperlonga, e nemmeno Santa Marinella e Santa Severa. Esiste un luogo ameno fatto di acque limpide e cristalline e rocce bianchissime, che incanta tutti coloro che decidono di trascorrere qualche giorno immersi tra le sue bellezze naturali.

Il mare ha il colore del cielo e la sabbia è bianca. Questa meraviglia del mar Mediterraneo sorge tra due delle regioni più belle di tutto lo stivale: il Lazio e la Campania.

Scopriamo qual è, come si chiama e soprattutto dove si trova il mare più bello del Lazio: pensa a pianificare una fuga all’insegnare del sole, e dei tuffi in un’isola tutta italiana.

Il mare più bello del Lazio è senza dubbio questo

Il Lazio vanta tante bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche, e oltra alla città eterna alle ville d’epoca romana, al bellissimo lago di Bracciano, offre un ampio ventaglio di possibilità per trascorrere qualche giorno spensierato baciati da sole, in riva al mare. Gaeta, Sperlonga, Ladispoli, Santa Severa e Santa Marinella sono solo alcune delle località balneari affascinanti della regione. Il mare più bello del Lazio però si trova a largo di un’isola magica.

Il mare più bello del Lazio si trova in una località bagnata dal Mar Tirreno, situata al largo della costa al confine tra Lazio e Campania, che ha origini vulcaniche, e fa parte dell’arcipelago delle isole Pontine. Attenzione: non è Ponza. Scopriamo di quale località si tratta.

L’isola della provincia di Latina

Nell’arcipelago ponziano, nata su un vulcano sommerso, che si eleva dal fondo del mare, profondo ben 700 metri, sorge la bellissima isola di Ventotene. Si è aggiudicata ben 4 vele blu, il premio attribuito da Legambiente alle spiagge ai laghi e alla località balneari più meritevoli in quanto a equilibrio tra natura, turismo e rispetto per l’ambiente. Dalla famigerata associazione ambientalista l’isola di Ventotene è stata considerata il luogo a cui attribuire il maggior numero di punti, e dunque di vele, di tutta la regione del Lazio.

L’isola dunque vanta il primato per le acque più cristalline e turchesi e il mare più del Lazio, e rappresenta una perla del Mediterraneo da visitare passeggiando a piedi e godendosi escursioni in barca o in canoa. Ventotene è raggiungibile in traghetto, partendo da Napoli e da Formia.