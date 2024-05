Voli low-cost, il segreto che sanno solo le hostess per pagarli davvero poco: fanno sempre così

Se vuoi spendere poco per comprare i biglietti aerei, allora devi conoscere il vero segreto per accaparrarsi i posti sui voli low cost.

Scopri qual è il metodo per poter viaggiare senza spendere una fortuna: il trucco rivelato dalle hostess può rappresentare una vera svolta per turisti e viaggiatori.

Solo gli esperti e chi lavora nelle compagnie aeree, può davvero svelare il segreto efficace per risparmiare sui viaggi in aereo.

Se anche tu sei uno di quelli che hanno la valigia sempre pronta, allora ti sarà davvero utile capire come fare a prenotare i biglietti aerei sui voli low cost, per programmare il prossimo viaggio senza restare al verde.

Voli low-cost, il segreto svelato direttamente dalle hostess di volo

Alzi la mano chi non ha cercato di prenotare un posto su un volo, e poi ha rinunciato scoprendo che il costo del biglietto era spropositato. Purtroppo sarà capitato a tutti, specialmente negli ultimi anni. Il caro energia e l’aumento dell’inflazione infatti, hanno fatto lievitare i costi di tanti beni e servizi, tra cui soprattutto i viaggi in aereo.

Se però non hai intenzione di abbandonare l’idea di trovare voli low cost per partire senza restare al verde, ti conviene affidarti a chi di voli se ne intende. Le hostess che lavorano presso le compagnie aeree possono davvero rivelare ai viaggiatori che vogliono risparmiare un po’, come fare ad ottenere i biglietti aerei sui voli low-cost. Scopriamo il loro trucco infallibile.

I metodi efficaci per pagare di meno i biglietti aerei

Ci sono diversi trucchetti per accaparrarsi un posto sui voli-low cost e prenotare i propri viaggi senza dover per forza sborsare una fortuna. Vediamo quali sono i metodi più utili.

Imparare a selezionare il giorno giusto : i costi sono inferiori il martedì e superiori durante il weekend. Per questo conviene prenotare tra lunedì e mercoledì.

: i costi sono inferiori il martedì e superiori durante il weekend. Per questo conviene prenotare tra lunedì e mercoledì. Imparare a sfruttare l’ orario più conveniente : si spende di meno se si prenota attorno alle 2 di notte.

: si spende di meno se si prenota attorno alle 2 di notte. Affidarsi al vecchio e caro last minute. Se non è possibile prenotare con largo anticipo tanto vale provare a consultare i siti delle compagnie aeree un paio di giorni prima della partenza, per verificare se i posti rimasti vacanti sono in vendita a un buon prezzo.

Se non è possibile prenotare con largo anticipo tanto vale provare a consultare i siti delle compagnie aeree un paio di giorni prima della partenza, per verificare se i posti rimasti vacanti sono in vendita a un buon prezzo. Prenotare in anticipo : se si riesce ad acquistare il biglietto aereo almeno due settimane prima della partenza si spende circa il 10 per cento in meno.

: se si riesce ad acquistare il biglietto aereo almeno due settimane prima della partenza si spende circa il 10 per cento in meno. Optare per il periodo dell’anno più economico : tra gennaio e febbraio si trovano i prezzi più bassi. Altro mese da sfruttare è settembre, ovvero subito dopo i grandi flussi di viaggiatori italiani, che hanno le ferie ad agosto

dell’anno : tra gennaio e febbraio si trovano i prezzi più bassi. Altro mese da sfruttare è settembre, ovvero subito dopo i grandi flussi di viaggiatori italiani, che hanno le ferie ad agosto Scegliere voli con scali: si impiega più tempo però si spende decisamente meno.