In questo borgo fai un salto nel Medioevo: una vera gemma nei pressi di Roma | Weekend perfetto per grandi e piccini

Se hai in programma una gita fuori porta a Roma, allora non puoi non fare tappa in questa location da sogno.

Farai un viaggio indietro nel tempo, un piacevole salto fino ai tempi del Medioevo: ecco dove vivere un autentico percorso tra le tappe salienti della storia del cuore del nostro Bel Paese.

Scopri qual è la meta da favola che non puoi proprio perderti se hai deciso di trascorrere un po’ del tuo tempo libero nella splendida regione del Lazio.

Prendi carta e penna: è questo il luogo magico a cui devi far visita almeno una volta nella vita, è a due passi da Roma.

Roma, il luogo da sogno a pochi passi dalla capitale

A pochi passi dalla bellissima città eterna, c’è un posto che è impossibile tralasciare se si decide di trascorrere qualche giorno nella capitale, o se si vive a Roma e si vuole organizzare una gita fuori porta indimenticabile. Da qui si gode di una vista unica e spettacolare, tra i colli della bellissima valle del Turano, e ci si può immergere in un contesto unico nel suo genere.

Si tratta di un antico castello che è stato fatto costruire dalla facoltosa famiglia Orsini nel XVI secolo, e che oggi rappresenta un monumento di rara bellezza da esplorare per concedersi una dolce pausa tra storia, arte e natura. Per raggiungerlo basta guidare verso l’entroterra per appena 70 km. Vediamo come si chiama e dove si trova esattamente.

Il meraviglioso Castello di Rocca Sinibalda

Il luogo magico di cui stiamo parlando è il bellissimo Castello di Rocca Sinibalda, che si trova a pochi km dalla riserva naturale del Monte Navegna e del Monte Cervia, in provincia di Rieti. Ha una forma molto particolare, che ricorda le ali di un’aquila pronta a spiccare il volo. Non è un caso che sia stato eretto proprio seguendo la silhouette di questo uccello fiero, che simboleggia il potere, e la forza, perché unisce ricerca estetica e funzionalità: il castello così doveva essere impenetrabile e inespugnabile, e al tempo stesso doveva raccontare la ricchezza del territorio e della casata.

Il castello antico risale all’epoca del Rinascimento italiano e oggi non è solo una parte dell’architettura del nostro Paese, ma è anche un’eredità tramandata di generazione in generazione di storia e di bellezza. Il Catello di Rocca Sinibalda oggi infatti, rappresenta un importante monumento storico, ma anche centro culturale che offre ai propri visitatori ricco programma di attività.