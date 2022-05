Roma, incendio a Cinecittà: distrutte 10 auto car sharing

Nella prima mattina di oggi, 27 maggio, due zone diverse della Capitale hanno visto il divampare di due grandi incendi che hanno provocato la distruzione di numerose vetture.

Il primo incendio: Balduina

Il primo grande incendio ha interessato la zona Balduina di Roma dove le fiamme hanno raggiunto e distrutto tre vetture. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco.

Il secondo incendio: Cinecittà

Il secondo incendio, invece, è divampato nel parcheggio del centro commerciale di Cinecittà Due, in via Lamaro, e ha visto arrivare le fiamme giungere e distruggere alcune auto presenti nel parcheggio. In totale le vetture interessate nell’incendio sono 10 Fiat 500 della catena di car sharing “Enjoy”, inoltre le fiamme ne hanno danneggiate altre quattro.

Le indagini

La causa che ha scatenato l’incendio è ancora ignota e da verificare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri del Nucleo radiomobile e della compagnia Casilina. Inoltre, sono giunti anche i Carabinieri della sezione Rilievi per effettuare un sopralluogo e controllare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Le prime ipotesi riportano che si possa trattare di un incendio doloso come l’incendio in zona Balduina.