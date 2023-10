Incidente. Si schianta con l’auto contro un albero, morto 36enne di Valmontone: i funerali il 15 ottobre

Ancora sangue sull’asfalto a sud di Roma, dopo un inizio di settimana funestata dalla morte di due coniugi a Palestrina (Rm), oggi, venerdì 13 ottobre, di nuovo un incidente mortale che ha portato via la vita di un 36enne di Valmontone (Rm), comune confinante con Palestrina. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La vittima è Angelo Nardecchia, un giovane di 36 anni residente a Valmontone, molto conosciuto nella cittadina posta lungo la via Casilina, padre di due bambini. Angelo, per cause ancora da accertare, mentre procedeva con la sua auto, una Ford Fiesta, su via di Quadrelle, all’altezza di Colle Acqua Maggio, tra Valmontone e Palestrina, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un grosso albero sul ciglio della strada.

Il tremendo impatto, come risulta dalle pessime condizioni della Ford, completamente danneggiata, non ha lasciato scampo al valmontonese, deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, ai quali spettano le indagini del caso, gli operatori del soccorso sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco.

Il traffico veicolare tra Valmontone e Palestrina è stato interrotto fino alle ore 17:30 circa.

Cordoglio dell’Amministrazione comunale di Valmontone

“In un grave incidente stradale, nel primo pomeriggio di venerdì 13 ottobre, ha perso la vita il nostro concittadino Angelo Nardecchia, di soli 36 anni. Un ragazzo pieno di entusiasmo che lascia un vuoto incolmabile tra i familiari e tutte le persone che lo conoscevano e gli volevano bene. Un grave lutto per Valmontone tutta.

Il sindaco Veronica Bernabei e tutta l‘Amministrazione comunale si stringono con affetto alla mamma Laura, ai fratelli Graziano e Francesca e a tutti gli amici e parenti.

I funerali si svolgeranno domenica 15 ottobre alle ore 15:00 alla chiesa della Collegiata”, è scritto nella nota dell’Amministrazione comunale di Valmontone su Facebook, attraverso la quale ha annunciato il grave lutto alla comunità locale.

Il Sindaco Bernabei: Angelo, amico d’infanzia

"Esprimo tutto il mio dolore per la scomparsa di Angelo, mio coetaneo e amico d'infanzia, nel tragico incidente stradale. E' un lutto che mi tocca molto da vicino e mi addolora tantissimo, visto che con lui e con il fratello Graziano sono stata a scuola insieme ed ho un profondo legame con la famiglia.

Voglio esprimere tutto il mio affetto e la mia vicinanza alla mamma Laura, al fratello Graziano e alla sorella Francesca. Se n’è andato un giovane pieno di entusiasmo e amore per il prossimo. Una grave perdita per la nostra comunità”, si conclude così il messaggio personale della prima cittadina di Valmontone affidato a Facebook per la perdita di un amico, prima ancora di un concittadino.

