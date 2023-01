Incidenti sul lavoro, a Primavalle bobcat si ribalta. Operaio in gravi condizioni

Parliamo ancora di incidenti sul lavoro, questa volta a Primavalle, dove un operaio di 46 anni è rimasto coinvolto nel ribaltamento di un bobcat.

È grave ma per fortuna non in pericolo di vita l’uomo che martedì scorso 24 gennaio era alla guida del mezzo, impegnato a lavorare all’interno di un cantiere per interventi di manutenzione stradale. Improvvisamente il bobcat si è ribaltato su un lato.

A dare prontamente l’allarme sono stati i colleghi. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalle lamiere e consentito al personale sanitario di trasferirlo al pronto soccorso.

Presenti sul posto, i carabinieri della stazione di Montespaccato che hanno svolto gli accertamenti di rito e aperto le indagini necessarie a stabilire l’esatta dinamica.

Da accertare anche eventuali responsabilità a carico della ditta per la quale l’operaio lavora per capire se l’incidente si sarebbe potuto evitare.

Solo 5 giorni fa in un altro incidente sul lavoro ha perso la vita il giovane Massimo Pezza, di soli 23 anni. Il ragazzo stava guidando un mezzo dotato di braccio elevatore, quando ha urtato inavvertitamente dei pannelli di cemento, che gli sono piombati addosso.

