Incredibile: a Edimburgo (che ha 7 colli come Roma) tutti pazzi per la Birra Moretti

Spopola in tutti migliori pubs della capitale scozzese. A Edimburgo, la Birra Moretti è richiestissima in tutte le sue varianti. Nella City, costruita su sette colli (come Roma), Arthur's Seat, Castle Rock (dove si trova il celebre castello), Calton Hill, Corstorphine Hill, Braid Hills, Blackford Hill e Craiglockhard Hill, nelle strade più importanti e nei vicoli più dark, nei locali più "in" e nei meravigliosi pubs, da qualche tempo la Birra Moretti è entrata prepotentemente a far parte delle preferenze molto esigenti degli scozzesi.

In Scozia la Birra è Moretti

Un grande successo in una città che vanta circa due milioni di turisti, grazie anche al “Moretti Gran Tour” che promuove aspetti della cultura culinaria italiana, dai grandi ingredienti alle specialità regionali, parallelamente al movimento street food, come spiega Joe Hurd, chef televisivo del Regno Unito.

Birra Moretti da anni ha visto il proprio marchio coinvolto in diverse iniziative gastronomiche internazionali, fra cui “Street Feast”, “Urban Food Festival” e “Pizza in the Piazza”. Il direttore del marchio, David Lette, ha svolto un lavoro eccezionale prendendo il meglio dalle più interessanti città italiane. Del resto la buona birra e il buon cibo, condiviso con gli amici, sono elementi importanti sia nella cultura italiana che in quella britannica.

Un po’ di storia della Birra Moretti

Ricordiamo comunque che Birra Moretti S.p.A. nasce nel 1859 a Udine con il nome di Fabbrica di Birra e Ghiaccio. Fu fondata da Luigi Moretti, un imprenditore la cui famiglia era dedita al commercio e all'ingrosso di bevande e generi alimentari. L'azienda è stata acquisita nel 1996 dalla Heineken Italia S.p.A, società del gruppo olandese Heineken, che continua a commercializzare il marchio nelle sue varie declinazioni.

Heineken, che produce anche marchi tra cui Sol e Amstel, ha affermato che, in tutto il gruppo, i volumi di birra Moretti sono in linea con i target prefissati e in continua ascesa. E per noi italiani, in visita a Edimburgo, è sempre una piacevole sorpresa verificare il consolidamento di un marchio italiano di prestigio, mantenuto e protetto da un colosso come Heineken.

