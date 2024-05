Bella gara allo stadio Giuseppe Meazza, tra Inter e Lazio. I biancocelesti si sono opposti ai neo campioni d’Italia senza remore, partendo bene e sbloccando il risultato alla metà del primo tempo con Kamada. Più tanto equilibrio e varie occasioni da una parte e dall’altra, fino a due minuti dalla fine quando Dumfries trova, di testa, il gol del pareggio. Con questo punto la Lazio aggancia momentaneamente la Roma a 60 punti, in attesa della gara dei giallorossi. Mentre per l’Inter può iniziare la festa con la premiazione per aver vinto il suo 20º scudetto

Primo Tempo

All’ingresso in campo dei calciatori lo stadio Meazza si colora con una scenografia da brividi, che celebra il ventesimo campionato conquistato dai nerazzurri, e che coinvolge tutti i lati dell’impianto. La prima grande occasione è per l’Inter dopo tre minuti di gioco, con Thuram che si fa ipnotizzare da Provedel che riesce a deviare in calcio d’angolo il tiro del francese.

Un minuto dopo la Lazio passa in vantaggio col Taty Castellanos che, servito da Kamada fulmina Sommer, ma l’argentino era partito in posizione irregolare e quindi il gol viene annullato dopo il check del VAR. Allo scoccare del primo quarto d’ora, Acerbi perde n pallone banale, lo recupera Kamada che serve Castellanos, pronto il tiro dell’attaccante, bravo Sommer a respingere.

Al 27’ grande palla di Acerbi per Dimarco che, appena entrato in area calcia, grande parata di Provedel che devia in angolo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo è ancora il portiere della Lazio a dire di no sempre su un tiro di Dimarco. La Lazio sblocca il risultato al minuto 33, lungo palleggio dei biancocelesti, la palla arriva a Kamada che dal limite dell’area lascia partire un bolide che si insacca alle spalle di Sommer.

Al 35’ bella azione di Kamada che serve Zaccagni, il venti biancoceleste calcia sull’esterno della rete. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo con la Lazio in vantaggio per uno a zero grazie al gol di Kamada.

Secondo Tempo

Il primo tiro verso la porta avversaria della seconda frazione, è dell’Inter con Calhanoglu, che prova la botta dalla lunga distanza, palla che finisce di poco alta. Al minuto 58 Darmian dalla destra crossa in area dove Barella colpisce di testa, Provedel devia in angolo.

Sugli sviluppi dell’angolo Lautaro Martinez colpisce il palo. Vicina al gol ancora la Lazio al 61’ con Vecino, che appena dentro l’area di rigore calcia in diagonale, conclusione che finisce di poco a lato. Al minuto 85 Dumfries dalla destra pesca Lautaro che colpisce debolmente di testa, nessun problema per Provedel che blocca a terra.

Al minuto 87 Dumfries pareggia il conto, punizione dalla destra di Sanchez, l’olandese sovrasta Marusic di testa e batte Provedel. Finisce dopo quattro minuti di recupero la partita con il risultato di parità, 1-1.

Pagelle

Provedel: 6,5

Patric: 6,5

Casale: 6

Gila: 6,5

Marusic: 5,5

Vecino: 6,5

Rovella: 6,5

Pellegrini: 6

Kamada: 7

Zaccagni: 6,5

Castellanos: 6

Hysaj (65’): 6

Guendouzi (65’): 6

Luis Alberto (72’): S.V.

Felipe Anderson (72’): S.V.

Cataldi: (78’): S.V.

Foto: Profilo Facebook SS Lazio