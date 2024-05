Pino Insegno si prende la Rai: dopo Reazione a Catena un altro programma | Lo vedremo ad ogni ora

Nuovo programma per Pino Insegno: ecco dove lo vedremo, sempre in Rai.

Attore, doppiatore e conduttore sia televisivo che radiofonico, Pino Insegno è uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo e cinematografico moderno. Sebbene i più lo conoscano come voce di Will Ferrel, Viggo Mortensen, Kamie Foxx e altri personaggi del genere, di fatto gran parte della sua carriera l’ha vissuta anche nei panni del conduttore. Impossibile non citare Il mercante in fiera, andato in onda su Italia 1 nel 2006 e riproposto da Rai 2 nel 2023.

Uno dei progetti più attesi, che avrebbe dovuto riportarlo su Rai 1 con un programma di punta, sarebbe dovuto essere quello de L’Eredità, programma che avrebbe dovuto condurre quest’anno al posto di Marco Liorni e dopo l’uscita di scena di Flavio Insinna. Per motivi ignoti, però, la scelta non è poi più ricaduta su di lui.

Nonostante la probabile delusione, per Pino Insegno questa porta chiusa in faccia ha però significato l’apertura di nuove possibilità. A partire dal 3 giugno 2024, infatti, condurrà un nuovo programma sulla Rai: ecco dove lo vedremo.

Pino Insegno, il volto dell’estate della Rai

A partire dal 3 giugno, Pino Insegno prenderà in mano Reazione a Catena, il format estivo precedentemente condotto da Marco Liorni. Già famoso per gli incredibili risultati di audience e di gradimento, consiste in uno show decisamente coinvolgente che tiene compagnia a tutti gli italiani durante le calde sere estive. Da qualche anno a questa parte, inoltre, è disponibile anche una versione cartacea con cui gli italiani possono divertirsi, in spiaggia o a casa.

Per Pino Insegno, però, le novità non finiscono qui. Il conduttore, infatti, ha in cantiere anche un altro progetto del quale, al momento, non può svelare molti dettagli: ecco qualche anteprima.

Il nuovo progetto di Pino Insegno

In una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, Pino Insegno ha rivelato di avere in progetto un programma che andrebbe in prima serata televisiva. Sebbene non possa dire molto di più, il conduttore durante l’intervista ha voluto tirare una frecciatina a tutti quelli che lo accusano di essere in Rai solo perché “amico di“, riferendosi alle sue simpatie per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il nuovo progetto, comunque, non lo vedrà unico protagonista perché, a fianco a lui, ci saranno altre persone: è questo l’unico dettaglio che ha potuto rivelare e che, nei fan del conduttore, ha creato ancora più attesa ed aspettativa.