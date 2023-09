La Lazio la riprende all’ultimo respiro, Provedel gela l’Atletico: termina 1-1 la sfida l’Olimpico

Finale al cardiopalma allo stadio Olimpico. I biancocelesti, nonostante la grande prova disputata, riescono a riprenderla all’ultimo respiro grazie al clamoroso goal del portiere Provedel. La squadra di Sarri ha tenuto benissimo il campo per tutti i novanta e più minuti, concedendo poco alla squadra spagnola. La squadra di Simeone ha impostato la gara in maniera difensiva, giocando il più delle volte in ripartenza. Il gruppo E dopo la prima giornata vede il Feyeenord con tre punti, Lazio e Atletico Madrid a uno e Celtic a zero. Nella prossima gara europea, i biancocelesti voleranno in Scozia per affrontare i biancoverdi.

Primo tempo

La gara si apre con la Lazio che tiene bene il campo, avendo maggiore possesso palla senza però riuscire a superare il muro dei colchoneros. Al minuto 29, però, gli ospiti la sbloccano grazie a Barrios, fortunato a trovare la deviazione di Kamada che non lascia scampo a Provedel. La Lazio non si scoraggia e prova qualche affondo importante, senza però riuscire ad impensierire Oblak. Termina sullo 0-1 la prima frazione di gioco. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Secondo tempo

Nel secondo tempo la squadra di Sarri parte subito forte, con Ciro Immobile che si divora il goal del pareggio a tu per tu con l’estremo difensore dell’Atletico. Al 66° si fa vedere nuovamente la squadra ospite, con la conclusione di Morata che si stampa sul palo. L’Atletico spinge e Lino va vicino al raddoppio al 71°, ma un prodigioso intervento di Provedel tiene la Lazio in partita. Nel finale ci prova anche Cataldi per i biancocelesti, con Oblak che si fa trovare reattivo. Quando tutto sembrava finito, però, la Lazio riesce a trovare il pareggio grazie al clamoroso goal del portiere Provedel, che si fionda bene di testa sul pallone messo in mezzo da Luis Alberto. Termina con il risultato di 1-1 la sfida dell’Olimpico.

Le pagelle

Provedel 9

Si rende protagonista di un intervento prodigioso che tiene a galla la Lazio, realizzando poi nel finale la rete del definitivo 1-1.

Pellegrini 6

Gioca solo per 38 minuti per via di un infortunio, ma fin quando è rimasto in campo si è reso protagonista di una buona prova.

Romagnoli 6,5

Ha fatto passare in poche occasioni i suoi avversari. Sempre concentrato, ha rischiato veramente poco nonostante la qualità degli spagnoli.

Patric 7

Il migliore del reparto arretrato. Gioca al posto di Casale e sforna una prestazione da incorniciare. Dalle sue parti, oggi, sono passati pochissime volte gli avversari.

Marusic 6,5

Ottima prestazione anche del montenegrino, nonostante i clienti dalla sua parte si siano rivelati molto scomodi.

Vecino 6,5

Ha giocato quasi 80 minuti, e tutti disputati a buon livello. In questo stato di forma, può rivelarsi un’arma importante per il tecnico toscano.

Luis Alberto 7

Come al solito è uno dei migliori. E’ praticamente ovunque, aiutando la squadra anche in fase difensiva. Suo l’assist per il goal del pareggio di Provedel.

Kamada 6,5

Buona prestazione nel complesso, sfortunato per la deviazione che ha permesso agli ospiti di passare in vantaggio.

Zaccagni 6,5

Non il solito Zaccagni, anche se da la sensazione di poter tornare presto il calciatore ammirato lo scorso campionato. Buoni spunti nella gara di oggi, che hanno messo spesso in difficoltà la difesa avversaria.

Immobile 6

Prova sufficiente, anche se pesa l’errore clamoroso ad inizio ripresa a tu per tu con Oblak.

Felipe Anderson 6 Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Nel primo tempo buona prova, nel secondo cala un pò. Deve trovare la forma migliore, visto che Sarri lo ritiene indispensabile.

Lazzari (38′) 6,5

Entra praticamente a freddo, ma lo fa con grande voglia. Nonostante qualche errore, è sempre propositivo per aiutare la squadra in zona offensiva.

Isaksen (62′) 6

Sostituisce Felipe Anderson dando un pò di freschezza al reparto avanzato. Prova a fare qualcosa, ma il modo di giocare dell’Atletico non lo fa esprimere al meglio.

Guendouzi (62′) 6,5

Debutto all’Olimpico per il francese, acclamato a gran voce dal pubblico presente. Mette al servizio della squadra tutta la propria esperienza, occupando praticamente tutte le zone del campo.

Cataldi (76′) 6,5

Quando entra la squadra carbura ancora di più. Sfiora la rete e da il via al pareggio di Provedel.

Pedro (76′) 6

Gioca poco e prova a dare quel qualcosa in più. Anche lui, però, deve trovare la condizione migliore.

Foto: profilo Facebook S.S. Lazio

© Riproduzione riservata