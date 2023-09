Sheriff Tiraspol 1-2 Roma, i giallorossi conquistano i primi 3 punti nel girone di Europa League: Lukaku ancora a segno

La Roma torna in campo in Europa, dopo la sconfitta in finale nella passata edizione di Europa League, buona prova per i ragazzi di José Mourinho. Primo tempo di attesa con i giallorossi che prendono in mano le redini del gioco dalla mezz’ora in poi, trovando il gol alla fine del primo tempo grazie ad un’autogol su un calcio di punizione ben tirato da Paredes. Nella ripresa lo Sheriff trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, difesa della Roma che si fa trovare impreparata nell’occasione, e dopo un batti e ribatti Tovar trova la zampata giusta per battere Svilar. A questo punto, al 61′ Foti (lui in panchina in sostituzione dello squalificato Mourinho) fa entrare Dybala, e dopo 5 minuti i giallorossi trovano il vantaggio con Lukaku, che dopo uno scambio con a tre con Dybala e Cristante, batte l’incolpevole portiere avversario. Dopo il gol succede poco e niente, e dopo sette minuti di recupero l’arbitro fischia la fine delle ostilità. La Roma vince 1-2 e porta a casa i primi tre punti di questa avventura europea.

Primo Tempo

Al quarto minuto prima sortita dello Sheriff, buona ripartenza di Artunduaga, che prova il cross dalla sinistra ma la retroguardia giallorossa si salva in calcio d’angolo. Dallo stesso angolo Talal cerca la deviazione sottoporta, Ndicka è pronto a liberare l’area di rigore. All’ottavo minuto si fa vedere anche la Roma con Sanches, con una conclusione dal limite dell’area, respinta dai difensori moldavi. Al 16′ perde palla Renato Sanches a centrocampo, buona ripartenza dello Sheriff e tiro dal limite dell’area di rigore che finisce fuori senza impensierire Svilar. Al 18′ grande azione di Karsdorp che chiede l’uno due a Lukaku, ma il passaggio successivo per El Shaarawy è troppo lungo e può intervenire il portiere. Primo cambio per la Roma, fuori Renato Sanches, dentro Paredes, siamo al 28′, si pensa ad un problema muscolare. Un minuto dopo è El Shaarawy a provare il tiro che finisce al lato della porta. Alla mezz’ora buona iniziativa di Talal che viene chiuso dalla retroguardia giallorossa. Al 34′ grande occasione per i padroni di casa, cross da destra di Talal, Ngom Mbekeli anticipa Llorente e colpisce il palo. Al 37′ errore a centrocampo dello Sheriff, recupera palla Paredes che serve El Shaarawy, palla al centro ma Koval anticipa tutti e blocca il pallone. Al 48′ calcio di punizione dalla trequarti per la Roma, calcia Paredes in area di rigore e dopo due deviazioni, l’ultima decisiva di Kiki la palla finisce in rete. Finisce qui il primo tempo con la Roma in vantaggio 1-0.

Secondo Tempo

Ripresa che si apre con un errore di Ndicka a centrocampo, che innesca il contropiede dello Sheriff che con Ngom Mbekeli sfiora il sette con un gran tiro dal limite dell’area. Al 50′ Lukaku ci prova con un tiro murato dalla difesa. Al 57′ pareggio dello Sheriff, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Talal, dopo un batti e ribatti Tovar trova il varco giusto per battere Svilar, troppo passiva la difesa della Roma nell’occasione. Al 60′ grande azione della Roma che con tre passaggi mette El Shaarawy nella condizione di battere a rete, ma il faraone spara alto. Al 63′ calcio di punizione di Talal, attento Svilar che non si fa sorprendere. Al 66′ raddoppia la Roma, grande scambio tra Dybala, subentrato poco prima ad El Shaarawy, e Lukaku, e gol del belga che fulmina Koval alla sua sinistra con un tiro dall’altezza del dischetto di rigore. Dopo i cambi la Roma sembra più determinata, buon possesso palla cercando il varco giusto per chiudere la partita. Al 79′ calcio di punizione per la Roma dal limite dell’area, calcia Dybala ma non impensierisce portiere avversario. Al minuto 85 ci prova Belotti dall’interno dell’area, stoppa, si gira, calcio in diagonale, ma palla che esce alla destra di Toval. Clamorosa occasione per la Roma al 90′, con Cristante che a due pass dalla porta si fa ipnotizzare dal portiere. Un minuto dopo è Svilar a salvare il risultato, su un’incursione di Talal, esce e devia il pallone in calcio d’angolo. Al 94′ gran palla di Bove per Dybala che però viene anticipato da Garananga che spedisce la palla in calcio d’angolo.Nell’ultimo giro di lancette Dybala si guadagna un calcio di punizione interessante dal limite dell’area di rigore, batte Paredes ma troppo centrale, para senza problemi Koval. Finisce qui la Roma vince 1-2 e conquista i primi tre punti nel girone.

Pagelle:

Svilar: 6

Poco impegnato, lo salva il palo su tiro ravvicinato di Mbekeli, non ha responsabilità sul gol dello Sheriff, una buona uscita sul finale di gara evita problemi alla squadra

Mancini: 6

Attento in fase difensiva, si propone bene in fase offensiva, si guadagna il fallo da cui scaturisce il gol

Llorente: 5,5

Distratto e poco reattivo sugli avanti dello Sheriff, si fa anticipare nell’occasione del palo avversario, da rivedere al centro della difesa

Ndicka: 6

Dalla sua parte si muove Talal, il più pericoloso della squadra moldava, lo contiene bene in più di un’occasione, solo un’errore ad inizio ripresa, che non costa nulla alla squadra giallorossa

Karsdorp: 6,5

Buona spinta da parte del laterale giallorosso, un po’ deficitario in fase difensiva, una buona prova

Aouar: 6

Si vede che la condizione fisica non è delle migliori, ma cerca di combattere a centrocampo, lascia il campo al 64′ per fare posto a Spinazzola

Cristante: 6

Lo Sheriff la prova a mettere sulla corsa e sul fisico, lui ci mette tutti e due, ad inizio ripresa si prende il giallo per non fare riparte l’azione avversaria, prende parte al gol di Lukaku

Sanches: 5

Gioca 28′, perde due palloni pericolosi che fanno ripartire il contropiede avversario, ennesimo infortunio per il 20 giallorosso.

Zalewski: 5,5

Timido, copre bene la sua zona di campo, ma quasi mai si fa vedere in avanti

Lukaku: 7

Un primo tempo faticoso per il belga, mai servito a dovere, nella ripresa entra Dybala e lui, servito proprio dall’argentino trova il 2-1, dopo 80 minuti lascia il campo a Belotti

El Shaarawy: 5,5

Poco brillante cerca di farsi vedere senza mai incidere nelle rare occasioni avute

Paredes (28′): 6

Entra al posto di Sanches, buon primo tempo, sua la punizione da cui è scaturita la deviazione che ha portato in vantaggio la Roma

Dybala (61′): 6,5

Gli bastano 5 minuti per mettere Lukaku in condizione di fare gol, dopo uno scambio a tre con Cristante, entra lui e cambia l’attacco giallorosso

Spinazzola (61′): 6

Entra al posto di Zalewski e ci mette la solita dose di corsa e qualità, serve a Cristante la palla del possibile 1-3

Bove (62′): 6

Entra bene in campo, mette dinamicità ad un centrocampo un po’ stanco

Belotti (80): 6

Entra a 10 minuti dalla fine, lotta e rischia di segnare l’1-3, il solito generoso combattente

