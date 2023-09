Salernitana 1-1 Frosinone, a Romagnoli risponde Cabral: continua il momento positivo per Di Francesco

Partita piacevole ed equilibrata fin dalle prime battute, con due squadre votate all’attacco, ma che non si fanno trovare impreparate quando si tratta di difendere. Alla prima vera azione offensiva il Frosinone trova il gol con Romagnoli, abile a svettare di testa su un cross dalla sinistra di Marchizza. Buon primo tempo della squadra di Di Francesco che sfiora in più occasioni il gol del raddoppio. Nella ripresa la Salernitana entra più terminata in campo e trova il pareggio con Cabral. Almeno tre le parate miracolose di Turati, che salvano il Frosinone e fanno continuare i ciociari nella strisciapositiva di risultati, che dopo 5 partite contano ben 8 punti dall’altro lato Paulo Sousa smuove una classifica deficitaria, che conta soli 3 punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte.

Primo Tempo

Primi minuti di studio, con la Salernitana che sembra più propensa nell'attaccare la porta avversaria, ma il Frosinone si difende ordinatamente. Al settimo minuto Cabral dalla sinistra mette un buon cross che trova una deviazione in area, lesto Romagnoli a liberare l'area di rigore. Al 10′ ancora Cabral appena entrato in area di rigore dalla destra lascia partire un gran tiro che colpisce la traversa. Alla prima sortita offensiva il Frosinone passa in vantaggio, cross dalla sinistra di Marchizza e stacco imperioso di Romagnoli che batte Ochoa al 12′. Al 16′ Caso raddoppia per il Frosinone, con un bel tiro a giro, appena entrato in area dalla sinistra, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Timida reazione della Salernitana, che prova un tiro con Kastanos dal limite ma senza fortuna, palla fuori alla destra di Turati. Al 23′ buona idea di Cabral che serve in verticale Candreva, ma il passaggio è troppo lungo e Turati ha la possibiltà di uscire e bloccare il pallone. Al 25′ sugli sviluppi di un calcio d'angolo Cheddira sfiora il gol, ma Ochoa questa volta non si fa sorprendere respinge, sul continuo dell'azione è Soulè con un tiro dal limite a sfiorare il sette alla destra di Ochoa. Partita che si innervosisce, ne fa le spese Okoli che viene ammonito dopo un battibecco con Candreva. Al minuto 36 Candreva lanciato in area dalla difesa tutto spostato sulla sinistra prova la botta, attento Turati che neutralizza il tiro. Al 41′ buona sortita offensiva di Oyono, ma al limite dell'area piccola un rimpallo lo sfavorisce e palla che si perde sul fondo. Al 48′ occasione ghiotta per la Salernitana con Candreva che, servito da Martegani in area di rigore prova il tiro ma un monumentale Romagnoli ribatte la conclusione. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi con il Frosinone in vantaggio per 1-0.

Secondo Tempo

Parte forte la Salernitana che dopo un minuto si guadagna due calci d’angolo, e sul secondo Gyomber colpisce di testa ma la palla finisce alta. Al 48′ ci prova Mazzitelli, che con un gran dribbling i libera di due difensori e tira in porta ma Ochoa para non senza problemi. Super Turati al al minuto 51 che su una botta ravvicinata di Candreva devia in calcio d’angolo, ma il portiere dei ciociari non può niente sul diagonale di Cabral, è 1-1. Ora è la Salernitana a comandare il gioco, ci prova al 55′ Mazzocchi ma la palla sorvola la traversa. Al 56′ è Candreva che prova a beffare Turati con un tiro di sinistro, che finisce vicinissimo al palo alla destra della porta del Frosinone. Al 59′ Turati si traveste ancora da superman e devia in alto un tiro di Maggiore deviato da un difensore. Un minuto dopo, ancora attento Turati su un tiro di Cabral sul primo palo. Al 71′ respinge ancora Turati su un tiro di Ikwuemesi, appena entrato al posto di Mazzocchi. All’ 88′ buona ripartenza del Frosinone ma Baez sbaglia l’ultimo passaggio e Ochoa non ha problemi a bloccare la sfera. Al 91′ grande giocata di Candreva che con un cambio gioco pesca Bradaric che crossa al centro ma Ikwuemesi arriva in ritardo sul pallone. La partita finisce, dopo 5 minuti di recupero, 1-1.

Pagelle

Turati: 7

Sempre attento sulle sortite avversarie, lo salva la traversa su un gran tiro di Cabral, ad inizio ripresa almeno tre parate miracolose, non può niente sul gol di Cabral

Oyono: 6

Una spina nel fianco della Salernitana, attento in fase difensiva una buona partita

Okoli: 6

Sempre pronto elle chiusure alte non si fa sorprendere mai dagli avanti avversari, si fa ammonire ingenuamente

Romagnoli: 7

Monumentale, sblocca il risultato e appena il pallone si avvicina all’area di rigore, ci pensa lui a risolvere le situazioni intrigate

Marchizza: 6,5

Suo il cross che Romagnoli tramuta in gol, un moto perpetuo sulla fascia sinistra

Mazzitelli: 6

Oggi con Brescianini in campo deve coprire più che attaccare, e lo fa benissimo

Brescianini: 6

Si piazza in mezzo al campo, e ci mette qualità e quantità, non disdegna qualche sortita offensiva

Barrenechea: 6,5

Ci mette la garra argentina, ma anche tanta qualità, è il metronomo della squadra, gioca un’infinità di palloni, ne sbaglia pochissimi

Caso: 6

Buona prova del 10 gialloblu, trova anche il gol, ma purtroppo li viene annullato per un suo fuorigioco in partenza dell’azione

Soulè: 6,5

Che qualità il calciatore in prestito dalla Juventus, parte da destra e si accentra per servire i compagni o provare la conclusione, un pericolo costante per gli avversari

Cheddira: 6

Tanta lotta con i centrali difensivi della Salernitana, non lo servono mai a dovere per tentare la conclusione a rete, importante comunque la sua prestazione

Garritano (63′): 6

Entra in un momento in cui la sua squadra soffre un po’, ci mette tanta corsa e buona applicazione

Baez (63′): 6

Si fa notare per la sua velocità, ma non crea mai pericoli alla difesa della Salernitana

Cuni (78): 6

Appena entrato in campo fa ammonire Lovato, che lo ferma al limite dell’area

Kvernadze (78′): s.v.

Bourabia (92′): s.v.

Foto: Profilo Facebook Frosinone Calcio

© Riproduzione riservata