La “Sagra della Lumaca” è uno degli eventi più attesi dell’estate nella provincia di Roma. Si svolge ogni anno a Valmontone, comune della provincia di Roma, nella località di Colle San Giovanni nel mese di giugno, di solito il 23 e 24, che è la festa di San Giovanni Battista, attirando migliaia di visitatori da tutta la Regione ed anche oltre.

Quest’anno la manifestazione, giunta alla 40esima edizione, avrà luogo dal 21 al 25 giugno 2023, sempre nell’area adibita appositamente alla Sagra della Lumaca, cioè nel “Parco della Lumaca”, sito in località Colle San Giovanni.

Le radici della Festa

La festa rappresenta una tradizione ormai consolidata per la città di Valmontone. La ricorrenza sembra affondare le sue radici addirittura nel XII secolo quando, tra il 23 ed il 24 giugno, in concomitanza con la festività di San Giovanni Battista, cominciavano i festeggiamenti nella cosiddetta Notte della Streghe, in cui superstizione, magia e devozione si mescolavano, unitamente ai momenti conviviali durante i quali, come pietanza di rito, si consumavano anche le lumache.

Ogni anno quindi, negli stessi giorni, le persone si incontrano per trascorrere insieme, all’aria aperta, momenti di svago e di intrattenimento gustando, tra le prelibatezze proposte dal comitato organizzatore, anche le famose lumache di San Giovanni.

In occasione della festa di San Giovanni Battista torna la tradizionale Sagra delle lumache ad animare la cittadina di Valmontone. La kermesse è organizzata dalla lunga esperienza del comitato dei festeggiamenti, Associazione Sagra della Lumaca, e prevede giochi popolari, balli, spettacoli musicali e manifestazioni sportive, come la Maratonina della Lumaca che si correrà la domenica.

La sagra è dedicata alla lumaca, un prodotto tipico della zona, che viene utilizzato in molte ricette tradizionali. Durante l’evento, i visitatori hanno la possibilità di gustare piatti a base di lumache, preparati secondo ricette antiche e tradizionali.

La Sagra è organizzata dall‘Associazione “Sagra della Lumaca”, che si occupa di promuovere e diffondere le tradizioni e la cultura della zona. La manifestazione si svolge nel Parco delle lumache a Colle San Giovanni, dove i partecipanti possono passeggiare tranquillamente tra le bancarelle, assaggiare le prelibatezze locali e godere di spettacoli e intrattenimenti.

Parco della Lumaca durante la Sagra

Tra i piatti più famosi della Sagra ci sono le lumache alla San Giovannese, preparate con aglio, prezzemolo, peperoncino e pomodoro, e le lumache alla pizzaiola, condite con pomodoro, mozzarella e origano. Oltre alle lumache, i visitatori possono gustare anche altre specialità locali, come la porchetta e il vino dei Castelli Romani.

Durante la Sagra vengono organizzati numerosi eventi culturali e di intrattenimento per grandi e piccini. Ci sono spettacoli di musica e danza, giochi per bambini , visite guidate alla città e mostre di artigianato locale. Inoltre i visitatori possono assistere a dimostrazioni di cucina e partecipare a laboratori per imparare a preparare i piatti tipici locali.

Lumache con il sugo ricetta

Le lumache sono le protagoniste da tanti anni di una sagra specifica (nel mese di giugno legata alla ricorrenza di San Giovanni) che propone uno dei piatti della tradizione cucinato secondo la seguente ricetta.

Ingredienti: 1 kg di lumache, 400 gr. Di pomodoro, 2 spicchi d’aglio, mentuccia, peperoncino, cipolla, olio di oliva, sale.

Preparazione: dopo aver fatto spurgare le lumache, mettere una pentola sul fuoco con acqua, portare ad ebollizione e far cuocere le lumache per circa 20 minuti. Nel frattempo preparare il sugo: in una padella mettere olio, aglio, pomodoro e cuocere per circa 10 minuti. Aggiungere cipolla e mentuccia q.b. Versare le lumache e lasciar cuocere a fuoco lento per circa un’ora.

Cosa vedere a Valmontone

La sagra non è solo un’occasione per gustare le specialità locali, ma anche per scoprire la storia e la cultura della zona. Valmontone è infatti un paese ricco di storia e tradizioni, con un centro storico ben conservato e numerosi monumenti di interesse artistico e culturale, tra i quali spiccano: la Chiesa di Santa Maria dell’Assunta (la Collegiata), progettata da un allievo del Bernini, terminata nel 1689; la Chiesa di San Giovanni in Silva, una piccola chiesa di campagna situata a Colle San Giovanni costruita nel sec. XI; Palazzo Doria-Pamphilj, fatto erigere dal principe Camillo Pamphilj tra il 1654 ed il 1660, nel cui Piano Nobile vi sono conservati cicli di affreschi, realizzati da artisti del calibro di Mattia Preti, Guillaume Courois e Francesco Cozza.

Sala del Palazzo Doria Pamphilj

Outlet e Parco Giochi

Partecipare alla Sagra della Lumaca potrebbe essere un’occasione per trascorrere un weekend all’insegna dello shopping e del divertimento. Valmontone è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici, autobus Cotral in partenza da Roma Anagnina (circa un’ora) o treno dalla stazione Termini per Cassino o Frosinone (45 minuti) che con la macchina, attraverso la via Casilina o l’autostrada A1 Milano – Napoli, uscendo al casello di Valmontone (30 minuti circa). Valmontone offre ai propri visitatori la possibilità di potersi recare al rinomato Valmontone Outlet e al famosissimo Parco Giochi MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro Sud.

Programma della Sagra

Mercoledì 21 giugno: ore 18 apertura stand gastronomico; ore 21:30 spettacolo musicale con I Nuovi Alunni Gruppo Bianchi.

Giovedì 22 giugno: ore 18 apertura stand gastronomico; ore 21:30 esibizione della Scuola di Musica New Music Academy.

Venerdì 23 giugno: apertura stand gastronomico; ore 21:30 spettacolo musicale con Fantastic Fly, Le Emozioni dei Pooh.

Sabato 24 giugno: ore 16:00 esibizione scuola di ballo The Next Step di Aurora Priori; ore 17:45 apertura stand gastronomico; ore 18:00 Santa Messa presso la Chiesa di San Giovanni; ore 19:00 Solenne Processione; ore 21:30 spettacolo musicale con i Tequila e Montepulciano Band.

Domenica 25 giugno: ore 8:00 ritrovo per la Maratonina della Lumaca; ore 18:00 apertura stand gastronomico; ore 19:00 Tributo Live Frozen “Anna ed Elsa la Regina del Cristallo di Ghiaccio”, Show Live “Ballo Ballo”, Tributo a Raffaella Carrà, presenta Thomas Graziosi di Amici; ore 23:30 spettacolo Pirotecnico in conclusione della manifestazione, delle cinque giornate della 40esima edizione della Sagra della Lumaca, a Valmontone.

Per Informazioni: 347.2296098

