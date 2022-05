Lariano. Elezioni, presentate candidatura a sindaco di Claudio Crocetta e lista “Prima Lariano”

Lariano. “In vista delle elezioni comunali del prossimo 12 giugno, sono state presentate questa mattina presso gli uffici comunali la candidatura a sindaco di Claudio Crocetta e la lista Prima Lariano. La lista e tutte le donne e gli uomini che la compongono e che sono candidati al Consiglio Comunale verranno presentati lunedì alle 18.30 presso il ristorante Il Bersagliere in via Sandro Pertini 10 a Lariano”. Lo comunicano in una nota congiunta il comitato elettorale Claudio Crocetta sindaco e i responsabili della lista Prima Lariano. Municipio di Lariano





“Ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini che hanno deciso di mettersi in gioco e candidarsi alle prossime elezioni comunali presentandosi con la lista Prima Lariano che sostiene la mia candidatura a sindaco. Abbraccio idealmente uno a uno tutte le candidate e i candidati. Si tratta di persone che conosco personalmente e che stimo.

Crocetta: “la nostra è una proposta fondata su 10 anni di buona amministrazione”

Cittadine e cittadini appassionati e competenti, animati dalla voglia di proseguire nell’esperienza di buon governo della nostra città. Animati dalla passione per la buona amministrazione e dalla voglia di dare il nostro contributo alla causa del bene comune, siamo pronti ad affrontare questa campagna elettorale con entusiasmo e sempre con il sorriso sulle labbra.

La nostra è una proposta di buon governo fondata su dieci anni di buona amministrazione. Chiedendogli di scegliere ancora una volta Prima Lariano e di votare i candidati della lista, proponiamo ai cittadini di Lariano un programma concreto, maturo, innovativo per continuare l’opera di modernizzazione necessaria a far crescere il nostro Comune”, conclude Crocetta.

Lista “Prima Lariano”



Ecco di seguito la lista Prima Lariano: 1 – Caliciotti Maurizio. 2 – Caliciotti Leonardo. 3 – Candidi Roberto. 4 – Cavola Giovanni. 5 – Colasanti Chiara. 6 – Corsetti Letizia. 7 – D’Albenzo Fabrizio. 8 – Dell’Erba Serena. 9 – Fabbri Enrico. 10 – Ficcardi Serena. 11 – Gabrielli Maria Grazia. 12 – Neri Ilaria. 13 – Palmieri Emanuele. 14 – Petrilli Marco. 15 – Starnoni Lorena. 16 – Tibaldi Roberto.

