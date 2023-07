Operare all’interno delle fasi di analisi, progettazione e realizzazione di costruzioni, non dimenticando di applicare metodi e tecnologie della bioedilizia, puntando all’efficientamento energetico. Una vera e propria scuola del futuro. E’ la mission del Tecnico Superiore per l’efficienza energetica nell’Edilizia Sostenibile (Home & Building Manager) con sedi a L’Aquila e Pescara.

La scuola verso il domani

Un istituto che garantisce il diploma per diventare esperti nel settore delle energie rinnovabili e nell’efficienza di piccoli e grandi impianti civili e industriali. Un particolare focus rivolto alla formazione e all’edilizia sostenibile.

Una scuola post diploma che si avvale della collaborazione di Università, centri di ricerca e aziende del settore, che forma e alleva studenti in grado poi di progettare e realizzare ogni anno corsi biennali di specializzazione terziaria per “Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici e per l’edilizia sostenibile nella Smart Building”.

Il percorso formativo

Un percorso formativo comprensivo di 800 ore di stage presso le migliori aziende in Italia e all’Estero, che garantisce nella stragrande maggioranza di casi l’instaurazione di un rapporto di lavoro, sia come libero professionista che dipendente, in piccole, medie e grandi imprese del settore dell’edilizia e nei settori produttivi affini. Il titolo di studio finale è abilitante alla certificazione energetica degli edifici e riconosciuto come requisito tecnico-professionale per le attività di installazione di impianti.

I Diplomati acquisiscono, inoltre, le certificazioni BIM, Revit e Lingua Inglese.

Abbiamo sentito il Prof. Carlo Imperatore, per conoscere più approfonditamente questa realtà.

“E’ una scuola di tecnologia post diploma” ci dice il Prof. Imperatore – “le cosiddette ITS. Abbiamo due sedi, a L’Aquila e a Pescara. Questa scuola si occupa di efficientamento energetico civile e industriale. Civile, riguarda la parte di edilizia sostenibile, industriale quella dell’efficientamento degli impianti industriali”.

Quale figura alla fine prepara e costruisce questa scuola?

“Forma sostanzialmente una figura tecnica, non manageriale. La figura di tecnico superiore è la figura più richiesta sul mercato del lavoro. C’è un tasso di occupazione pari al 100%”.

Quali costi si sostengono?

“La scuola è totalmente gratuita. Siccome è l’unica scuola del centro-sud Italia che ha questo tipo di expertise e di specializzazione, la scuola può ricercare risorse soprattutto nel territorio di Roma, del Lazio e del centro Italia. Naturalmente per un discorso di vicinanza geografica. Essendo una scuola gratuita ovviamente diventa un requisito non trascurabile. C’è un percorso effettuato in aula che dura sei mesi. Il resto in azienda, in Italia o all’estero. La scuola è certamente un’opportunità sociale molto importante, oltre che lavorativa”.

Ci sono limiti per l’iscrizione?

“Si possono iscrivere diplomati, anche meno giovani, frequentando le lezioni in sede. Poi si può eventualmente tornare nel territorio più confacente alle personali necessità, anche in borsa di studio. Parliamo di un diploma tecnico pubblico, riconosciuto dal Miur, non una scuola privata”.

Lavoro e sostenibilità ambientale: è questo il binomio perfetto per il futuro?

“Sì, sostenibilità ambientale e transizione energetica sono i temi del futuro che danno lavoro. Consentono un inserimento certo nel mondo del lavoro. Noi lavoriamo su questo”.

Ecco alcune informazioni utili:

Requisiti di accesso: Diploma di Scuola Superiore

Durata: 1800 ore di cui 800 in stage in Italia o all’estero (Erasmus) con inserimento immediato nel mondo del lavoro

Esame di ammissione e inizio corsi nel mese di ottobre. Sono ammessi 25 iscritti per ogni Diploma.

Rilascio del Diploma di V livello europeo con qualifica di Tecnico Superiore riconosciuto sia in Italia che all’estero e acquisizione della qualifica di Certificatore Energetico Nazionale ai sensi del DM 37/2008.

Iscrizioni ONLINE: http://www.itsenergia.org

