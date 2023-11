Una Roma brutta, involuta, perde meritatamente contro uno Slavia Praga che ha voluto fortemente i tre punti. Primo tempo dominato dalla squadra ceca, ma che non ha concretizzato la mole di gioco espressa. Nella ripresa i giallorossi vanno subito sotto di un gol, raddoppiato dopo altri 24 minuti. Partita nervosa, e sconfitta che può voler dire addio al primo posto nel girone, in quanto la Roma e lo Slavia Praga sono a pari punti, ma i cechi hanno per ora, una migliore differenza reti.

Primo Tempo

Il primo calcio d’angolo della sfida è in favore dello Slavia Praga al secondo minuto, dopo la battuta il pallone finisce fuori area sui piedi di Zafeiris che calcia alto. Bel cross dalla destra della squadra di casa, respinge Llorente ancora sui piedi Zafeiris che calcia di nuovo fuori. Spingono i cechi , al 12′ altra conclusione verso la porta giallorossa, da dentro l’area ci prova Jurecka, blocca Svilar. Al 22′ recupera palla la Roma, sfera che arriva a Belotti che non riesce a girarsi per l’ottima chiusura di Ogbu.

Slavia vicino al gol al 27′, cross dalla destra che arriva sui piedi di Chytil, che stoppa e si gira, pallone che finisce alto a due passi dalla porta. Provod calcia una punizione dal limite al 33′ ancora palla alta. Gioca bene lo Slavia Praga che non fa mai a ripartire la Roma, e al minuto 37 prova ancora il tiro con Provod, pallone che finisce al lato. Slavia Praga che ha tenuto molto il pallone, provando in più occasioni a centrare il bersaglio, ma la mira non è stata mai precisa. Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0.

Secondo Tempo

Dopo 5 minuti dal’inizio della ripresa lo Slavia Praga passa in vantaggio con Jurecka, che da due passi dalla porta ribadisce in gol un’assist di Chytil, dopo una gran parata di Svilar su un colpo di testa di Masopust. Due minuti più tardi prima occasione per la Roma, con Belotti che penetra in area e calcia, blocca Mandous. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Paredes al 60′, bell’inserimento di Mancini che non arriva in tempo all’appuntamento con il pallone, e sfiora soltanto mandando la sfera al lato.

Al 62′ brutto errore di Llorente che ripartire il contropiede avversario, con Jurecka che serve Chytil, bravo lo stesso difensore giallorosso a rimediare. Bell’azione di Celik che, in diagonale da sinistra si accentra e calcia, nessun problema per il portiere avversario. Sul rovesciamento di fronte gran parata di Svilar che devia in angolo un diagonale di Provod. Un minuto dopo il suo ingresso in campo, Dybala prova la conclusione al volo da dentro l’area, palla che finisce alta dopo una deviazione.

Al 73′ lo Slavia raddoppia, con un gran gol di Masopust, che dal limite dell’area stoppa il pallone e calcia con precisione alla destra di Svilar, che non può farci niente. Svilar salva la sua porta dal terzo gol dei cechi, con un bell’intervento su tiro di Van Buren. Al minuto 95 Van Buren si divora l 3-0, a tu per tu con Svilar prova il tocco sotto, palla che finisce fuori. Dopo 8 minuti di recupero finisce la gara sul risultato di 2-0 per lo Slavia Praga.

Pagelle

Svilar: 5,5

Un paio di uscite buone nel primo tempo non ha responsabilità sul gol dello Slavia, salva il raddoppio avversario con una grandissima parata, non può fare niente sulla gran botta di Masopust che è valsa il 2-0

Mancini: 5

Soffre tantissimo, dalla sua parte si inseriscono bene gli avanti cechi, e lui ci mette soltanto un po’ di agonismo, ma non basta

Llorente: 5

Buona la sua partita, anche se in un paio di occasioni rischia di fare la frittata

Ndicka: 5

Soffre le discese degli esterni avversari, anche perchè non è mai aiutato dal laterale di turno

Celik: 5,5

Spinge poco, ma in fase difensiva si districa sempre abbastanza bene, si sposta a sinistra nella ripresa per l’ingresso di Karsdorp

Bove: 5

Contrasta, lotta, ma non riesce mai ad essere pericoloso in fase offensiva con i suoi inserimenti, si per Masopust sul secondo gol dei cechi

Paredes: 5

Partita ordinata, si innervosisce per un paio di entrate dure degli avversari, si fa ammonire per proteste

Aouar: 5

Soffre la dinamicità e l’aggressività i centrocampisti dello Slavia, non una prova da ricordare, lascia il campo a Cristante ad inizio ripresa

El Shaarawy: 5,5

Sulla sua fascia spinge bene lo Slavia, e lui è costretto a fare più il difensore che l’attaccante, non rientra dagli spogliatoi nella ripresa

Belotti: 5,5

Non gli arriva un pallone giocabile, bene quando c’è da soffrire e ripiegare indietro, esce dopo 69 minuti

Lukaku: 5,5

Come a Belotti, anche a i compagni non lo mettono mai in condizione di essere pericoloso, e quelle poche occasioni non riesce mai ad impensierire la difesa avversaria

Karsdorp (46′): 5

Male il suo ingresso, dalla sua fascia arriva il cross che sblocca la partita, non riesce mai ad essere incisivo

Cristante (46′): 5

Non entra benissimo nella partita, quando esce Llorente va al centro della difesa

Dybala (69′): 5,5

Appena entrato prova la conclusione senza fortuna, poi non ha molte occasioni per mettersi in mostra

Sanches (76′): s.v.

Joao Costa (84′): s.v.

