Una buona Lazio viene beffata dal Milan a due minuti dal termine della gara da un gol di Okafor. Partita nervosa conclusa dalla squadra di Sarri in otto uomini. Primo tempo equilibrato che hai punti i biancocelesti avrebbero meritato il vantaggio. Nella ripresa l’ingenuità di Pellegrini condiziona la sfida e condanna la Lazio alla sconfitta

Primo Tempo

La prima occasione è per la Lazio al minuto otto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, spiazzata di Felipe Anderson, si inserisce perfettamente Vecino che devia verso la porta, ma la palla esce di un soffio. Al minuto undici ci prova Zaccagni dalla distanza, nessun problema per Maignan che blocca la sfera.

Un minuto dopo Maignan mette a terra in area Castellanos, per l’arbitro Di Bello non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 16’ Adli serve sulla destra Florenzi, che crossa al centro dove Giroud colpisce di testa, palla al lato della porta difesa da Provedel.

Al 39’ si rivede la Lazio con un tiro da fuori di Luis Alberto, la conclusione non crea problemi al portiere rossonero. In pieno recupero ci prova Pulisic dal limite dell’area, Provedel alza la palla sopra la traversa concedendo calcio d’angolo. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo in parità, zero a zero.

Secondo Tempo

Il secondo tempo si apre con un ammonizione di Pellegrini al 51’ che si rivelerà decisa. Infatti dopo sei minuti commette un’ingenuità facendo un fallo su Pulisic meritevole del secondo giallo, e facendo rimanere la Lazio in 10 uomini per più di mezz’ora. Al 66’ palla in area per Loftus-Cheek, che serve Giroud, il tiro del francese non crea apprensioni a Provedel.

Al 76’ ci prova Immobile servito da Isaksen, ma il tiro del capitano termina al lato. Un minuto dopo su tiro di Leao, Gila devia la palla nella sua porta, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al minuto 88 Okafor porta in vantaggio i rossoneri, Leao dalla sinistra serve Okafor che calcia, respinge Provedel, la palla arriva a Giroud che viene chiuso da Gila, ma la sfera arriva di nuovo a Okafor che batte il portiere biancoceleste.

Da qui alla fine c’è tempo per altri due cartellini rossi per Marusic è Guendouzi. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della gara, il Milan batte la Lazio per uno a zero.

Le Pagelle

Provedel: 6,5

Sempre attento nelle occasioni in cui viene chiamato in causa, da sicurezza a tutta la difesa, incolpevole sul gol del Milan

Marusic: 6

Difende bene su Leao, si propone poco in fase offensiva, si fa espellere per proteste

Gila: 7

Gran partita del centrale biancoceleste, ormai una certezza

Romagnoli: 6,5

Non lascia spazi agli avanti rossoneri, sempre bravo nell’anticipo e nel far ripartire l’azione

Pellegrini: 4

La sua ingenuità fa cambiare la gara, lascia la squadra in dieci uomini dopo un primo tempo appena sufficiente

Guendouzi: 7

Si batte come un leone, ingiusta l’espulsione a pochi minuti dal termine

Vecino: 6

Si piazza in mezzo al centrocampo e copre molto bene la difesa

Luis Alberto: 6

Buon primo tempo, cala nella ripresa, anche per l’inferiorità numerica dei biancocelesti

Felipe Anderson: 6

Prima a destra poi a sinistra, salta poche volte l’uomo, ma ci mette molto del suo in fase di copertura

Castellanos:5

Primo tempo anonimo, ripresa che dura poco più di un quarto d'ora, non riesce ad incidere mai

Zaccagni: 6

Al rientro dall’infortunio, gioca 66 minuti di buona qualità

Immobile (61’): 5,5

Si mangia un gol facile davanti a Maignan, poi nulla più

Hysaj (61’): 6

Cerca di tamponare le avanzate rossonere, lo fa bene nonostante tutto

Isaksen (66’): 6

Entra molto bene in partita, e si rende pericoloso in più di un occasione

Cataldi (78’): S.V.

Foto: Profilo Facebook SS Lazio

© Riproduzione riservata