Roma, emergenza rifiuti: a Torre Angela la spazzatura blocca l’ingresso delle case

Dopo le festività, la situazione dei rifiuti nella Capitale è fuori controllo.

Da giorni, infatti, in diversi municipi si possono vedere i rifiuti invadere le strade della città, con le buste che arrivano a circondare gli stessi cassonetti e in alcuni casi ostruiscono l’entrata di diverse abitazioni.

La situazione a Torre Angela

A Torre Angela, quartiere periferico del quadrante est della Capitale, i residenti sono arrivati a chiamare diversi giornalisti, stanchi della situazione. Via Borgianni, via Manfredini, via del Torraccio di Torrenova, sono considerate le vie dove è in atto una vera e propria emergenza, ma l’intero quartiere è una discarica a cielo aperto.

I residenti si lamentano anche del non passaggio dell’Ama per diversi giorni di fila: “Non passano da prima delle feste, di solito lo fanno solo il lunedì sera. Abbiamo la spazzatura davanti al cancello di casa e non possiamo entrare, alcuni hanno dovuto spostarla per farlo. La mattina apriamo le finestre e respiriamo questa puzza, io ho una bambina di 10 mesi e non posso esporla a rischio di malattie è una cosa indescrivibile, abbiamo anche provato a rimetterla dentro ma le buste ma è inutile sono tutte rotte e alcune impediscono anche il passaggio delle macchine”.

Conca d’Oro e Prati Fiscali

Cassonetti stracolmi e perennemente in bilico, buste della spazzatura lacerate, avanzi di cibo che invadono i marciapiedi. Questa è la situazione nella zona Conca D’Oro e Prati Fiscali di Roma. Da via Colli della Serpentara a viale Lina Cavalieri, da anni non si riesce a trovare una soluzione.

Come a Torre Angela, i rifiuti bloccano la strada, e non permettono il passaggio sia ai pedoni che alle auto, problema che disturba residenti e venditori.

Tor Tre Teste

Sempre nel quadrante est della Capitale, abbiamo un triste primato per il quartiere Tor Tre Teste. L’assenza dell’Ama da almeno dieci giorni porta ad affrontare una difficile emergenza da gestire.

Tra via Penestina e la Casilina, infatti gli oltre 18 mila residenti si sono lamentati per la situazione in cui si trovano i cassonetti: “i cassonetti sono pieni di spazzatura come prevedevamo, in tutto il quartiere la spazzatura ci invade, questa mattina presto sono state pulite due tre postazioni, ma in via Lepetit, via Gadola, via Tovaglieri, via Viscogliosi, via Campari, via Ermoli, Largo Appio Chieregatti fino ad arrivare a via Targetti è un delirio”.

