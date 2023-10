Hertz e Global GSA puntano sulla mobilità sostenibile con eventi dedicati al Trade

Hertz e Global GSA continuano a puntare sulla mobilità sostenibile con un evento dedicato al Trade, svoltosi giovedì scorso presso l’elegante cornice di Domus Mavi a Roma. Durante la serata, che ha visto protagonisti oltre 50 Agenti di Viaggio, sono stati esposti alcuni tra i più importanti modelli presenti nella flotta elettrica di Hertz, come l’iconica Fiat 500 Spiaggina, completamente rivisitata in chiave elettrica, e le prestigiose Tesla Model 3, Polestar 2 Long Range Performance e altro ancora.

Hertz offre un’ampia scelta di modelli elettrici dalle diverse caratteristiche per soddisfare le molteplici esigenze di percorrenza e di capacità. L’impegno si estende anche all’offerta della soluzione di ricarica, tramite un accordo con Shell per l’accesso alla loro rete di ricarica Shell Recharge, con key fob fornito con le chiavi dell’auto, e al circuito Tesla Supercharger. Oltre ai veicoli full electric, Hertz dispone anche di modelli ibridi, tra cui l’elegante Lynk Co 01 Hybrid Plug-in, Jeep Renegade e Compass.

Le Agenzie di Viaggio potranno prenotare le auto elettriche sul portale di prenotazione a loro dedicato: Hertz-gsa.it, che offre diversi plus, tra cui commissioni preferenziali e una policy di cancellazione molto flessibile, che consente l’annullamento gratuito dei noleggi fino a 1 ora prima del ritiro, in caso di tariffe Business o Leisure con pagamento in loco, e fino a 48 ore prima per le tariffe Leisure prepagate.

Hertz e Global GSA saranno presenti al TTG Travel Experience di Rimini dall'11 al 13 Ottobre, con due postazioni dedicate al Pad A3 – Stand 505 e al Pad. C4 – area esterna portici, per mostrare agli Agenti di Viaggio i nuovi modelli elettrici e raccontare le ultime novità del gruppo.

A proposito di Hertz

The Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio attraverso i marchi Hertz, Dollar e Thrifty in Nord America, Europa, Caraibi, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda. Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car ed è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale. Hertz Corporation è anche proprietaria dei marchi Firefly Car Rental e Ace Rental Cars e opera in numerosi mercati internazionali anche nel settore del noleggio orario tramite Hertz 24/7 e del car sharing tramite Flexicar. Opera anche nel business della vendita di auto usate tramite il programma Rent2Buy. Maggiori informazioni sulla compagnia sono disponibili su www.hertz.com. Informazioni sul servizio e le offerte Hertz in Italia sono disponibili su hertz.it e su hertz.it/goldstandardclean.

A proposito di Global GSA

Fondata da Manlio Olivero che ne è presidente e CEO, Global Distribution Sales & Marketing (GDSM) è il rappresentante B2B esclusivo di Hertz in Italia e Spagna per i settori leisure e-business travel; in quest’ultimo caso soddisfa le esigenze di autonoleggio delle PMI, sempre attraverso le agenzie di viaggio. I partner di Global Distribution sono gli organizzatori e i distributori di pacchetti turistici, che incontrano in Hertz il leader degli autonoleggi al mondo, rafforzatosi con l’acquisizione di Dollar, Thrifty e Firefly.

A fine 2014, Global ha lanciato Vacanzeincamper.com, il broker di noleggio camper nel mondo. La società inoltre rappresenta le compagnie aeree Kenya Airways, Air Madagascar ed Aircalin e la compagnia di navigazione fluviale AmaWaterways, oltre a Italo Ntv sul mercato spagnolo, a cui si affiancano le partnership con Booking.com e MyParking per il mercato italiano. GDSM è membro dell'Associazione Visit Usa Italy e associato a FTO – Federviaggio (Confcommercio).

A proposito di Domus Mavi

È una elegante location per eventi, situata nel meraviglioso Parco dell’Appia Antica. L’idea imprenditoriale nasce dalla proprietaria, Mavi Catena, una giovanissima laureata in comunicazione e marketing. La stessa, non avendo potuto festeggiare gli eventi più importanti della sua giovane vita a causa della pandemia, ha pensato di dedicarsi al contesto festaiolo dei ricevimenti a livello lavorativo. Così, ha cercato ed infine trovato una struttura perfetta per intrattenimenti privati dove accogliere non solo compleanni, feste di laurea, feste aziendali, anniversari e cerimonie, ma anche spettacoli, servizi fotografici, set cinematografici e messaggi pubblicitari. Il motto di Domus Mavi , in via Appia Antica 251, è “Amor Vincit Omnia”.

