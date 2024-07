Lions Club Poggio Mirteto Farfa Cures, passaggio della Campana da Iwan Donateo a David Simoncelli

Un anno intenso quello appena trascorso, e il past president Iwan Donateo, ha ricordato tutte le importanti iniziative del Club: “Abbiamo fatto molto per il sociale e per il territorio, tra tutti voglio ricordare la giornata di screening per il diabete e il controllo al cuore. Una grandissima partecipazione della popolazione che si è tradotta in un grande successo avendo contribuito alla scoperta di alcuni soggetti inconsapevoli con valori di allerta”.

Un segno evidente dell’importanza dell’attività dei Lions sul territorio, che si appresta a proseguire con la presidenza 2024/2025 di David Simoncelli. Un ritorno quello dell’attuale presidente, già a capo del club sabino all’atto della costituzione: “Accolgo con grande piacere la volontà dei soci di volere ancora una volta la mia presidenza. Siamo un club storicamente giovane ma che nel corso degli anni ha svolto con grande entusiasmo e riconosciuto valore i service fondanti dell’associazionismo Lions”.

Prosegue Simoncelli: “Ciò che intendo fare in questo anno, oltre a proseguire le attività sociali che ci hanno sempre contraddistinto, è avere un peso più specifico ed un supporto ancor più pratico per il territorio e la collettività collaborando fin da subito con le amministrazioni locali”.

Un club dinamico e con le idee ben chiare, quello Sabino, che si è sempre contraddistinto per il suo ruolo nel sociale e a supporto della collettività.

Ricordiamo l’iniziativa “Professore per un giorno”, un service che ha concorso a livello nazionale sotto la presidenza dell’Avv. Angelo David D’Ambrogio e attraverso la quale i soci del club, mettendo a disposizione degli studenti delle quarte e quinte superiori le loro professionalità, supportano e chiariscono le idee ai ragazzi in una delle scelte più importanti e delicate della loro vita, ovvero la scelta del percorso universitario o lavorativo più opportuno. Ciò che ci attende, quindi, è un anno pieno di iniziative per il sociale e il territorio”. Buon lavoro, Presidente!