Luglio porta buone notizie: aumenti in busta paga | La comunicazione è già arrivati a tanti ed è questa la cifra che ti spetta di diritto

Finalmente sono arrivati i tanto attesi aumenti in busta paga: la buona notizia che tutti i lavoratori stavano aspettando da tempo.

La grande novità che sta facendo fare i salti di gioia a migliaia di italiani riguarda gli aumenti in busta paga che arriveranno a breve: centinaia di euro sul conto corrente bancario. Scopriamo a chi spettano gli incrementi che faranno lievitare la paga.

Con lo stipendio del prossimo mese sarà erogato l’importo forfettario aggiuntivo che consentirà a molti cittadini italiani di percepire una retribuzione maggiorata rispetto agli altri mesi, e di cominciare l’estate con il sorriso.

Il cedolino del mese di luglio sarà molto più ricco degli altri mesi per alcuni: ecco chi avrà diritto a percepire il surplus retributivo e a quanto ammonterà.

Aumenti in busta paga, la buona notizia per i lavoratori

Alla fine del mese di marzo il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della distribuzione moderna organizzata, ovvero il cosiddetto CCNL Commercio è stato rinnovato, ed è stato stabilito un minimo salariale per i lavoratori che appartengono a tale categoria, nonché un bonus da erogare una tantum.

L’aumento in busta paga previsto sarà corrisposto a quei lavoratori che alla data della firma di tale accordo, ovvero il 22 marzo scorso, erano inquadrati presso il settore terziario, e quindi presso le grandi catene di negozi fashion e casalinghi che vengono al dettaglio. Scopriamo a chi spetta, nello specifico, il nuovo bonus, e, soprattutto, quando sarà accreditato sui conti correnti dei lavoratori che ne hanno diritto.

Gli incrementi retributivi in arrivo con lo stipendio di luglio 2024

Il bonus una tantum sarà erogato in due trance, il primo arriverà il prossimo mese, ovvero insieme allo stipendio di luglio 2024, la seconda parte invece sarà percepita tra un anno esatto. Gli aumenti in busta paga interesseranno i dipendenti che hanno lavorato nel periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023, e saranno commisurati al livello di ciascun impiegato. Ecco a quanto ammonteranno gli aumenti in busta paga:

per il livello Quadro, il bonus sarà di 607,62 euro totali e sarà erogato in due rate da 303,81 euro ciascuna;

euro totali e sarà erogato in due rate da 303,81 euro ciascuna; per i dipendenti di I livello , la somma sarà di 547,34 euro , divisa in due trance da 273,67 euro ognuna;

, la somma sarà di , divisa in due trance da 273,67 euro ognuna; per i lavoratori di II livello , l’importo sarà di 404,68 euro , suddiviso in due quote di 202,34 euro;

, l’importo sarà di , suddiviso in due quote di 202,34 euro; per il V livello, il bonus sarà di 316,22 euro , ripartito in due rate di 158,11 euro;

, ripartito in due rate di 158,11 euro; per il VI livello, il bonus ammonterà a 283,90 euro , distribuito in due trance da 141,95 euro ciascuna;

, distribuito in due trance da 141,95 euro ciascuna; per i dipendenti di VII livello, l’importo totale sarà di 243,06 euro, diviso in due rate da 121,53 euro ciascuna.