Maltempo Lazio. Treni regionali cancellati e ritardi sulla Roma-Cassino, infuriati i pendolari

Cancellazioni e modifiche alla circolazione dei treni, come se non bastasse l’odissea quotidiana che affrontano le migliaia di pendolari che viaggiano per lavoro o studio tra Roma e Cassino.

La mattina del 3 novembre 2023 le Ferrovie dello Stato Italiane diramano il seguente comunicato: Trenitalia informa che, a causa dell'ondata di maltempo che sta interessando il territorio, la circolazione sta subendo importanti modifiche e i treni regionali potranno subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate, e in alcuni casi essere sostituiti con bus.

La circolazione è sospesa sulla linea Roma – Cassino tra Frosinone e Cassino per la caduta di un albero che fra Ceccano e Ceprano ha tranciato i cavi della linea elettrica e sulla linea Sulmona – Aquila – Terni per una frana in prossimità di Antrodoco Borgo Velino. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità di Trenitalia e RFI. Così in un comunicato le Ferrovie dello Stato Italiane. (Com/Red/Dire)

Aggiornamento delle ore 14: Sulla linea Roma – Cassino la circolazione dei treni è in graduale ripresa tra Ceprano e Ceccano dopo le avverse condizioni del tempo che hanno interessato la zona, provocando la caduta di alberi sulla linea aerea. Conseguenze sulla mobilità ferroviaria: limitati nel percorso 50 treni regionali, 6 Intercity e 2 Regionali hanno seguito percorsi alternativi.

Treni soppressi a Roma Termini

Cancellato il treno Regionale Roma-Cassino delle 15:42, il treno Roma-Colleferro delle 15:49 e il regionale 12713 delle 16:14.

Infuriati i pendolari, già tartassati da inefficienze all’ordine del giorno, tanto che ogni qualvolta che, finito il lavoro, ci si avvia verso la stazione Termini di Roma, i viaggiatori pregano che non ci siano guasti che interessino la loro linea. I pendolari della Roma-Cassino sono gli utenti tra i più colpiti dagli effetti della inadeguatezza di Trenitalia.

Reazioni dei pendolari sui Social media

Riportiamo le loro proteste sui Social, i commenti sui gruppi Facebook dei pendolari della Roma-Cassino in particolare, riguardanti la giornata di oggi, una continua odissea la loro, sono veri e propri viaggi della speranza, quelli che affrontano quotidianamente, tra andata e ritorno: “Ma quale ripresa, i treni per Cassino non arrivano e non partono, possono scrivere quello che vogliono, sempre dei buffoni rimangono…e siccome stanno riprendendo la circolazione, hanno soppresso pure Roma-Colleferro delle 15:49 che niente ha a che vedere con Ceccano e Ceprano, sono indifendibili”.

Purtroppo non è la prima volta che sopprimono il treno delle 15:49, anche se non ci sono problemi sulla tratta, a volte succede perché non sono stati preparati in tempo, non sanno più che scuse inventarsi"; "I famosi geni dei Trasporti, inoltre il treno era pronto e pieno di gente, perché sopprimerlo? La scusa è il maltempo… ridicoli", "Maltempo, la scusa detta dal capotreno, quindi in Russia i treni viaggiano solo con il sole?".

“Ma il problema non era prima di Frosinone, ora anche a Colleferro? Allora dovrebbero essere tutti fermi”; “Come Gruppo pendolari si può intentare una causa alle Ferrovie tanto le prove le abbiamo i testimoni pure, cosa ci manca?”; “Ci sono problemi pure oggi?” Chiede un utente ignaro dei disagi odierni…, “Ci sono problemi tutti i giorni, da mattina a sera”, arriva la risposta.

Protezione Civile Roma: come comportarsi in caso di forte vento

La Protezione Civile di Roma Capitale raccomanda di adottare comportamenti di autoprotezione per prevenire i rischi associati al forte vento previsto in queste ore. Evitare la pratica di attività sportive, l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi e nei parchi per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi.

Si invita alla massima cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali, evitando di sostare su pontili e moli. In generale evitare, se possibile, di rimanere all’aperto, specie nelle zone maggiormente esposte al vento e scegliere una posizione riparata vista la possibile caduta di oggetti. Fare attenzione anche alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, strutture espositive o commerciali temporanee, che potrebbero non tenere in caso di forti raffiche.

Inoltre, è necessario guidare con cautela le automobili e i motoveicoli, per evitare possibili sbandamenti, e all’occorrenza fermarsi. Prestare particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti. Infine, particolare prudenza se si è alla guida di furgoni, mezzi telonati e caravan, che possono essere letteralmente spostati dalle raffiche di vento anche quando l’intensità non raggiunge punte molte elevate.

Per informazioni sulle buone prassi consultare il sito, il canale Whatsapp e i canali social di Roma Capitale. (Com/Red/Dire)

