Meteo Roma, addio estate: ecco quando sulla Capitale piomberà l’autunno

Anche quest’anno a quanto pare l’estate, sebbene il calendario e le agende ci insegnino che manca poco più di una settimana alla sua conclusione, sembra aver intenzione di perdurare oltre la sua canonica durata. Il calore sembra essere quello di fine agosto, tanto che in giro si vedono ancora gli ultimi shorts e infradito anche per la vie cittadine. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

C’è stato in particolare un periodo a cavallo tra luglio e il già nominato mese di agosto in cui, come si suol dire si boccheggiava dal calore, tanto che stava diventando persino impossibile dormire anche con un solo lenzuolo indosso e senza avere il ventilatore puntato contro. È poco dopo giunta la terribile tempesta di grandine che tutti noi ancora ricordiamo.

I danni alle autovetture e ai tetti delle case si stanno contando ancor ora, tanto che è ancora possibile poter notare in giro degli operai intenti nel loro lavoro, anche grazie a dei Bonus stanziati dal Governo che venissero in aiuto per la riparazione di tetti e automobili danneggiate. Si sono poi succedute delle piogge che hanno in parte raffrescato l’ambiente.

Addio all’estate, tra quanto?

Adesso come adesso infatti sono già parecchie le persone che stanno facendo letteralmente il conto alla rovescia dai giorni che li separano dal tanto atteso 21 settembre. Questo nella speranza che la fine dell’estate, per lo meno sul datario, porterà un minimo di freschezza alle temperature odierne. A quanto pare però non dovranno aspettare così tanto. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Difatti sembra che già nella metà della seconda settimana del mese di settembre potremo assistere a un nuovo brusco cambiamento di temperature, dato che comincerà ad attenuarsi l’anticiclone Africano in cui ci troviamo ora come ora. E nella giornata di martedì 12 settembre è possibile percepire della piccole ventate di aria fresca che saranno però solamente l’antipasto di quel che arriverà dopo. Ma nella Capitale quando potremmo respirare un po’ l’aria autunnale?

Cosa succederà nella seconda settimana di settembre

A partire da mercoledì 13 settembre ci sarà poi una forte ingerenza di temporali su Alpi e Prealpi, per poi raggiungere l’alta Val Padana. In poche parole in primis sarà interessato il Nord Italia nei bruschi cali di temperatura. Si prospettano quindi per le regioni settentrionali periodi caratterizzati da instabilità. Instabilità che porterà temporali e qualche grandinata. Sul resto dell’Italia, tra Centro e Sud, al momento non sono previsti drastici cambiamenti.

Se questa sarà la fotografia dell’intera Italia, a Roma nel weekend tra il 16-17 settembre 2023 si percepirà un graduale calo delle temperature che potrà essere visto come un primo assaggio di autunno e di fine estate. Tuttavia bisognerà aspettare ancora per dire definitivamente addio alla bella stagione e godere della Città Eterna dei suoi colori autunnali e sembra proprio che questa data sia fissata per la fine del mese. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata