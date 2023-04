Meteo Roma e Lazio mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 26 e giovedì 27 aprile mostrano lo stanziare sul Lazio di un fronte di tempo generalmente stabile con alcuni annuvolamenti nella serata. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio mercoledì 26 e giovedì 27 aprile: il punto sulla Capitale

Giornata caratterizzata da cieli sereni e sole quella di mercoledì 26 aprile con temperature estremamente piacevoli per tutto il giorno nella Capitale. Nel corso del pomeriggio potremmo arrivare a sfiorare i 22 gradi. Temperature minime di 8 gradi nella notte e nella prima mattinata. Nuvolosità che torna ad affacciarsi nei cieli romani solo nella serata di giovedì 27 aprile con una giornata ancora ampiamente soleggiata e temperature che sfiorano i 21 di massime e i 10 gradi di minima.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Mercoledì 26 aprile a Rieti cielo tendenzialmente soleggiato e assenza di precipitazioni. Cielo sereno per tutta la giornata con possibili annuvolamenti solo nella tarda serata di mercoledì 26 aprile. Stabile il tempo anche nella giornata di giovedì 27 aprile con un cielo caratterizzato sole e poche o sporadiche nuvole di passaggio. Temperature minime di 9 e massime di 20 gradi in entrambe le giornate.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di mercoledì 26 aprile segnano una giornata caratterizzata da tempo generalmente nuvoloso con schiarite anche durature nel corso della giornata. Nel si prevede un fronte di maggiore nuvolosità. Temperature comprese tra 9 e 19 gradi in entrambe le giornate.

Meteo nel dettaglio: Latina

Cielo coperto ma tempo generalmente stabile a Latina per la giornata di mercoledì 26 aprile con nuvole e sole che si alternano per tutto il giorno e nelle ore serali. In miglioramento il tempo di giovedì 27 aprile quando il cielo si manterrà generalmente sereno e non si prevedono rovesci. Temperature comprese tra 11 e 20 gradi in entrambe le giornate.

Meteo Roma e Lazio mercoledì 26 e giovedì 27 aprile: il punto su Viterbo

Nel viterbese le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, si presentano caratterizzate da tempo generalmente soleggiato. Cielo generalmente sereno o con nuvole a tratti. Lievi annuvolamenti soprattutto per la giornata di giovedì 27 aprile. Temperature massime di 19 gradi e minime di 7 in entrambe le giornate. Venti moderati.

