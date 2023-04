Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per Pasqua e Pasquetta, domenica 9 e lunedì 10 aprile mostrano l’arrivo di un fronte di tempo molto instabile con la presenza di precipitazioni a carattere temporalesco ma anche di giornate soleggiate. Vediamo cosa succede in queste festività.

Meteo Roma e Lazio Pasqua e Pasquetta, domenica 9 e lunedì 10 aprile: il punto sulla Capitale

Pasqua piovosa e con temporali sulla Capitale per questa Pasqua caratterizzata da deboli schiarite nella mattina e temporali anche intensi nel pomeriggio, sera. Temperature tra 9 e 17 gradi nell’arco della giornata. Tempo soleggiato per la giornata di Pasquetta, lunedì 10 aprile quando le nuvole lasceranno cieli della capitale portando una giornata di sole e tempo stabile con minime di 4 gradi e massime di 18.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Una domenica di Pasqua a carattere temporalesco quella del 9 aprile a Rieti con qualche breve schiarita nelle ore centrali della mattinata e che lasceranno posto a fenomeni temporaleschi. Giù le temperature con una minima di 6 ad una massima di 15. Migliora il tempo nella giornata Pasquetta con un lunedì 10 aprile con cielo stabile e sereno sul reatino che portano un generale rialzo delle temperature con minime di 4 e massime di 17 gradi.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di domenica 9 aprile segnano una giornata di Pasqua caratterizzata da tempo instabile con alcune brevi schiarite e molti fenomeni a carattere temporalesco. Un leggero miglioramento del tempo invece nel lunedì 10 aprile quando un fronte di sole o con nuvolosità a tratti porterà una prima parte della mattina soleggiata e con venti moderati, mentre nel pomeriggio e nella serata arriva un fronte temporalesco con rovesci anche piuttosto intensi. Temperature tra 5 e 16 gradi in entrambe le giornate.

Meteo nel dettaglio: Latina

Tempo instabile anche a Latina nella giornata di Pasqua, domenica 9 aprile. Il tempo si manterrà coperto o con brevi schiarite per tutta la mattina portando un peggioramento nella serata anche con temporali di media intensità. Temperature stabili con minime di 8 e massime di 15 gradi. Netto miglioramento nella giornata di lunedì 10 aprile quando il cielo si mantiene stabile e sereno sin dalla mattina e per tutto il giorno. Temperature in lieve rialzo tra 9 e 17 gradi.

Meteo Roma e Lazio Pasqua e Pasquetta, domenica 9 e lunedì 10 aprile: il punto su Viterbo

Nel viterbese la domenica di Pasqua, 9 aprile, si presenta caratterizzata da tempo molto instabile che va da soleggiato a temporali nell’arco delle prime ore del pomeriggio. Se infatti la prima parte della mattina vede l’affacciarsi di sole e schiarite già nel primo pomeriggio arriveranno fenomeni a carattere temporalesco anche intenso. Cielo sereno e stabile lunedì 10 aprile con sole e venti deboli per tutto il giorno con assenza di precipitazioni. Temperature tra 2 e 16°.

