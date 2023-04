Pasta alla carbonara day, il piatto più amato di Roma. Ecco la ricetta originale

La pasta alla carbonara è uno dei piatti più famosi e apprezzati della cucina romana, e molti ne rivendicano l’origine. Sebbene le origini del piatto siano incerte, si sa che la pasta alla carbonara è diventata un piatto di fama mondiale e una delle specialità più amate della cucina italiana.

Ma come si fa la migliore pasta alla carbonara di Roma? Ecco una guida passo-passo per preparare una carbonara autentica e deliziosa come quella che si può gustare nella città eterna.

Ingredienti:

400g di spaghetti o bucatini

200g di guanciale

4 uova

1 tazza di Pecorino Romano grattugiato

Sale e pepe nero macinato fresco

Giornata della Carbonara

Preparazione della pasta alla Carbonara

Inizia mettendo a bollire abbondante acqua salata in una pentola capiente.

Taglia il guanciale a cubetti di circa 1 cm e mettili in una padella antiaderente a fuoco medio-basso.

Cuoci il guanciale finché sarà croccante e dorato, ma non bruciato. Rimuovi la padella dal fuoco e lascia intiepidire.

In una ciotola, sbatti le uova con il Pecorino Romano grattugiato e una generosa macinata di pepe nero.

Quando l’acqua bolle, aggiungi gli spaghetti o i bucatini e cuoci fino a quando saranno al dente, seguendo le indicazioni sulla confezione.

Quando la pasta è pronta, scolala e mettila in una padella grande insieme al guanciale.

Rimetti la padella a fuoco medio-basso e versa lentamente il composto di uova e formaggio sulla pasta. Continua a mescolare finché la salsa si sarà addensata e avvolto la pasta in modo uniforme.

Togli la padella dal fuoco e lascia riposare la pasta per un minuto o due, in modo che la salsa si solidifichi leggermente.

Aggiungi una generosa macinata di pepe nero e servire subito, accompagnata da una spolverata di Pecorino Romano grattugiato fresco.

Ecco fatto! Con questi semplici passaggi, hai appena preparato la migliore pasta alla carbonara di Roma. Buon appetito!

