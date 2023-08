Meteo Roma e Lazio sabato 19 e domenica 20 agosto, previsioni weekend

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 19 e domenica 20 agosto mostrano un tempo tendenzialmente molto, con l’ondata di calore provocata dall’ anticiclone Nord-Africano e potrebbe proseguire fino al 25-26 di agosto andando poi successivamente ad attenuarsi. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore.

Meteo Roma e Lazio sabato 19 e domenica 20 agosto: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 19 e domenica 20 agosto si caratterizzano per il sole e il tempo stabile senza annuvolamenti persistenti, le temperature in entrambe le giornate saliranno gradualmente passando dai 36° di massima del sabato fino ai 38 gradi di domenica 20 agosto. Le minime resteranno in entrambe le giornate intorno ai 23 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Nel weekend di sabato 19 e domenica 20 agosto anche a Rieti e nella sua provincia si prevedono cieli stabili e soleggiati con venti deboli e assenza si nuvolosità. Le temperature restano tra 20 e 23 gradi nella notte mentre saliranno fino a 35° durante il giorno.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

In controtendenza Frosinone e provincia, le previsioni di sabato 19 indicano cieli instabili con temporali soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio e della sera. Domenica 20 agosto non sono previste precipitazioni ma restano i residui di nuvolosità, le temperature massime saliranno intorno a 35 gradi in tutto il weekend mentre per la notte il termometro si ferma a 22° gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina il sole fa registrare temperature lievemente aumento rispetto ai giorni scorsi. Sabato 19 e domenica 20 agosto, infatti il sole splenderà nei cieli portando le temperature massime a 35 gradi mentre le minime saranno leggermente sopra la media con 25° notturni.

Meteo Roma e Lazio sabato 19 e domenica 20 agosto: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 19 e domenica 20 agosto cielo tendenzialmente stabile con sole e vento debole porta sulla provincia le temperature più alte. Il termometro salirà durante le assolate ore diurne fino a toccare punte di 35° mentre le notti restano fresche con minime di 19.

