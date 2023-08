Meteo Roma e Lazio sabato 5 e domenica 6 agosto, le previsioni weekend

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 5 e domenica 6 agosto mostrano l’arrivo di un fronte di maltempo che, seppure di breve durata, porterà un brusco abbassamento delle temperature. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo Roma e Lazio sabato 5 e domenica 6 agosto: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 5 agosto si caratterizzerà da generali condizioni di tempo nuvoloso che tenderà a peggiorare notevolmente giù dalle ore centrali intorno al pranzo con temporali e piogge. Le temperature scenderanno in maniera importante assestandosi a una massima di 29 gradi e una minima di 20. Domenica 6 agosto, la perturbazione sembra essere ormai alle spalle, la giornata vede il sole splendere abbondantemente con il sollievo di temperature ancora nella media di 29 gradi per le massime e 19 per le minime.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Nel weekend di sabato 5 e domenica 6 agosto Rieti si caratterizza da un sabato con tempo instabile e possibili piogge nel pomeriggio o nella serata. La perturbazione che attraverserà la Regione porterà la temperatura massima intorno ai 26 gradi per entrambe le giornate. Domenica non si prevedono precipitazioni e il cielo tornerà ad essere prevalentemente sereno con temperature che restano tra i 27° e i 16 di minima.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Anche Frosinone e provincia le previsioni di sabato 5 e domenica 6 agosto indicano cieli instabili con qualche temporale. Nelle prime ore della mattina di sabato 5 il cielo sarà nuvoloso mentre per il resto del giorno si prevede l’arrivo di piogge e temporali con temperature che scenderanno fino a 24 gradi. Domenica 6 agosto, il tempo sarà soleggiato con temperature che resteranno al più gradevoli con massime di 28 gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina il fronte temporalesco arriverà sin dalle prime ore della mattina di sabato 5 agosto. Cieli coperti alternati a temporali faranno assestare il termometro intorno ai 27 gradi di massima. In lieve risalita le temperature di domenica 6 con il sole che torna a splendere su Latina lasciando le temperature intorno ai 26 gradi.

Meteo Roma e Lazio sabato 5 e domenica 6 agosto: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 5 e domenica 6 agosto cielo tendenzialmente instabile con nubi nella mattina e un fronte temporalesco in rapido passaggio per le prime ore del pomeriggio. Temperature di 26 gradi nel sabato mentre nella notte scenderanno fino a 16. Di nuovo tanto sole domenica 6 agosto ma con temperature ancora piacevolmente intorno ai 28 gradi di massima e 16 di minime nelle ore notturne.

