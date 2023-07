Metro A: il programma delle chiusure ad agosto

La metro A chiuderà ad agosto per 13 giorni di fila nelle settimane centrali di Agosto per consentire un più agevole svolgimento dei lavori di rinnovo della linea che stanno andando avanti già da qualche mese. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

In particolare si tratta di lavori di demolizione e ricostruzione binari, in posizioni molto critiche, si tratta di interventi gravosi sulle massicciate, che non possono essere svolti durante il consueto orario, ovvero dalle 21:00 in poi.

L’obiettivo dichiarato è quello di accelerare i cantieri in corso per tornare a normale regime entro le festività natalizie.

Atac nel maggio scorso aveva diffuso un primo calendario di lavori, ma pochi giorni fa, lo stesso è stato rimodulato senza peraltro modificare la durata della chiusura che sarà tra venerdì 11 e giovedì 24 agosto compreso.

Il programma di chiusure delle stazioni Metro A

Nei giorni dall’11 al 13 agosto: chiusura della tratta Subaugusta-Anagnina, che sarà sostituita dalla linea bus navetta MA8; regolare la tratta Battistini-Subaugusta, che chiuderà all’1:30 nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 e alle 21:00 domenica 13 agosto. Attive successivamente navette MA sull’intera tratta.

Nei giorni dal 14 al 24 agosto: chiusura della tratta Ottaviano-Arco di Travertino, che sarà sostituita dalla linea bus navetta MA15. regolari le tratte Battistini-Ottaviano e Arco di Travertino-Anagnina, che saranno aperte fino alle 21:00 tutti i giorni (venerdì 18 e sabato 19 compresi). La navetta MA notturna sarà attiva dalle 21:00 alle 23:30 nei giorni dalla domenica al giovedì, dalle 21:00 all’1:30 venerdì e sabato 18-19 agosto.



Al termine di questa chiusura, i cantieri proseguiranno con il consueto orario notturno e la metro A riprenderà il solito orario ridotto con ultima partenza alle 21 dalla domenica al giovedì e all’1:30 venerdì e sabato.

I cantieri presumibilmente termineranno, come da programma, nei verso i primi giorni di dicembre, contestualmente con l’attivazione del piano della mobilità natalizio.

Andrea Castano, Odissea Quotidiana

