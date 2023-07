Ciampino. Vasto incendio in impianto rifiuti, nube tossica incombe sui comuni limitrofi

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa mattina (29 luglio, ndr) nell’impianto di stoccaggio e trasferenza di rifiuti Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari a Ciampino, comune confinante con la zona sud di Roma. Per domare le fiamme sono al lavoro dalle 8:45 sei squadre dei Vigili del fuoco, con diverse autobotti, un’autoscala e il carro schiuma. L’incendio ha prodotto una densa colonna di fumo che è visibile da Roma e dall’area dei Castelli Romani.

Il fumo nero sprigionato dall’impianto di smaltimento rifiuti trasmette il timore per un possibile inquinamento da diossina rilasciata nell’ambiente. Gli effetti che possono manifestarsi subito nelle persone esposte alla nube di fumo sono: svenimenti, tosse, problemi respiratori e anche cardiocircolatori. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Altri rischi dovuti alle sostanze presenti nelle emissioni possono avere effetti che si protraggono nel tempo, che si rivelano successivamente, anche dopo anni. Nel corso di gravi incendi quando le sostanze tossiche derivanti dalla combustione di plastiche e colle si spandono nell’aria, questi veleni rappresentano un grave rischio per la salute di chi vive nelle aree circostanti.

Al momento lo scalo di Ciampino non è stato chiuso, mentre sono state evacuate alcune attività commerciali poco distanti. Presenti sul posto – spiega in una nota il Comune di Ciampino – Polizia locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e personale del 118, che stanno fornendo tutte le informazioni in tempo reale. Non si riscontrano vittime o feriti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Si teme per la tossicità dei fumi sviluppati dal rogo, tendenti allo spostamento verso i comuni limitrofi.

La sindaca Emanuela Colella ha provveduto ad informare i Sindaci delle città limitrofe, afferenti alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell’incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza.

Si raccomanda, ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse.Tutte le informazioni – fa sapere infine il Comune di Ciampino – verranno diffuse mediante il sito istituzionale, le pagine social dell’Ente e del Comando di Polizia Locale, l’app Municipium.

© Riproduzione riservata