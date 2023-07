Incidente a Leonessa, scontro tra due moto: due morti, di cui uno della provincia di Roma

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di domenica 30 luglio nel territorio di Leonessa, in provincia di Rieti. Due persone sono morte in seguito a un sinistro che ha coinvolto tre moto. Le vittime sono un 45enne della provincia di Roma e un 43enne del Modenese. Il sinistro si è verificato al km 23,5 della Strada Statale 471 Salaria. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, due moto si sono schiantate frontalmente, mentre una stava effettuando un sorpasso. Nello scontro i due centauri sono deceduti sul colpo. Subito dopo il violento impatto tra i due mezzi, è sopraggiunta una terza moto, che è scivolata a causa dei detriti sparsi sulla carreggiata, e il motociclista, finito a terra, è stato trasportato in ospedale, ma non versa in gravi condizioni.

La via è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni. Per consentire le operazioni di ripristino della circolazione, sul posto sono intervenute le squadre del 118 con due ambulanze, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas. (Red/ Dire)

